В преддверии минского концерта Global Spirit tou r 17 июля разбираемся, что, кроме любви миллионов поклонников по всему миру, позволяет называть Depeche Mode одной из самых успешных групп в мире, в том числе в Беларуси.

Если спросить группу Depeche Mode, в чем секрет их успеха, они отвечают так: «Мы просто любим то, что умеем делать лучше всего, и вкладываем в любимое дело все свои силы, время и деньги». Разберемся, что они имеют в виду.





Как банковские клерки стали музыкантами

Один из самых ожидаемых альбомов этого года — депешевский Spirit, релиз которого анонсирован на 17 марта на лейбле Columbia Records. Это 14-й по счету студийный альбом британцев, производственный цикл которых с 1993 года стабилен — альбом раз в 4 года. В минувшую пятницу после очередных 4-х лет тишины Depeche Mode представили публике сингл из будущей пластинки — Where’s the Revolution.

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А вот свой первый альбом группа выпустила на британском инди-лейбле Mute Records. Эта сделка, по признанию как владельца лейбла Дэниэла Миллера, так и участников Depeche Mode, была обоюдовыгодной. К моменту записи первого альбома группа быстро набирала популярность и получила предложения от нескольких крупных звукозаписывающих компаний. Однако музыканты сделали ставку на молодой лейбл Mute. Они заключили с Миллером соглашение, по которому доходы от продаж в Великобритании делились 50/50, а от зарубежных — 30/70 в пользу группы.

Depeche Mode очень долго оставалась верны Mute, несмотря на многочисленные попытки звукозаписывающих гигантов перекупить группу и на то, что сам лейбл был давно выкуплен у Миллера мейджором EMI. Причем доли, на которые делили доход лейбл и группа, остались примерно теми же, значительно изменились лишь размеры продаж.

Тем не менее первые два года музыканты почти ничего не выручали и вынуждены были подрабатывать где-то еще. Например, Флетчер и Гор работали клерками в банке до того самого момента, пока продажи дебютного альбома и синглов не перевалили за полмиллиона. Это оказалось решающим аргументом, убедившим музыкантов бросить все и вплотную заняться инвестициями в производство собственной музыки.

Каждый тур приносит десятки миллионов долларов

Последний альбом группы, изданный на Mute Records — Delta Machine, увидел свет весной 2013 года. Он был хорошо встречен критиками и получил статус платинового и золотого за продажи в большинстве европейских стран. В поддержку альбома был организован всемирный тур, завершившийся концертом в Минске. На туре группа заработала 148 млн $, полностью распродав билеты на 51 концерт из 54, и заняла 9-е место по прибыльности туров в 2013 году, опередив по этому показателю Мадонну и Пола Маккартни. И это только прибыль за билеты. А ведь есть еще доход от продаж дисков и пластинок, продажи через интернет и авторские отчисления.

Тур 2009 года — Tour of the Universe — был не менее рентабельным, замкнув двадцатку самых успешных туров 2009 года, по данным журнала Billboard. Билеты на него приобрели около 2,7 млн человек, принеся группе свыше 45 млн $. Часть из заработанных в туре денег — более 1,4 млн $ - «Депеши» потратили на благотворительность, перечислив в пользу организации charity: water, которая снабжает чистой водой жителей Руанды, Кении и Эфиопии.

И все же пока что самым кассовым альбомом в истории группы остается легендарный альбом Violator, который сделал своих авторов звездами мирового уровня. Это был первый альбом Depeche Mode, вызвавший настоящий бум в США: более миллиона копий пластинки были проданы только в год выпуска, а в 1996 году альбом трижды получил платиновый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Это значит, что общее число его продаж в США превысило 3 млн копий. Всего в мире было продано более 7 млн экземпляров альбома. Пластинка вошла в число в 500 лучших альбомов всех времен и в сотню лучших альбомов 90-х, по версии журнала Rolling Stone.

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Статистика неумолима: очевидно, что для того, чтобы регулярно на протяжении многих лет иметь только растущую прибыль от своего музыкального бизнеса, нужно или гениально в нее инвестировать, или талантливо создавать то, что будет очень сильно нравиться миллионам зрителей по всему миру.

На что тратят деньги Мартин Гор, Дэйв Гаан и Эндрю Флетчер

Размер личного дохода музыкантов оценить гораздо сложнее, чем выручку от туров или количество продаж альбомов. Участники Depeche Mode не попадают в списки самых богатых музыкантов мира по версии журнала Forbes, не любят откровенничать в интервью и почти не рассказывают о личной жизни. Состояние Мартина Гора, который живет с семьей в престижном районе Санта-Барбары Монтисетто, в 1995 году оценивалось в 25 млн £, а сейчас, по слухам, составляет около 65 млн $. Тогда же, в 95-м, в прессу попала информация о том, что Гор занимается инвестициями — его собственный лейбл Grabbing Hands Music Ltd приобрел недвижимость на одном из лондонских судоремонтных предприятий.





Дэйв Гаан, как говорят, обладатель состояния в 45 млн $. Он с 1997 года живет в Нью-Йорке. Музыкант, который, по его воспоминаниям, в детстве спал на полу в спальном мешке, так как двухъярусная кровать была занята его младшими братьями, сейчас владеет пентхаусом на Манхэттене в кондоминиуме Riverhouse стоимостью в 6 млн $, по соседству с Леонардо Ди Каприо. Гаан рассказывает в интервью, что с возрастом полюбил простые вещи — он проводит много времени с семьей, обожает пиццу и не очень любит читать. Как и Гор, Гаан много инвестирует в профессиональную деятельность. Он работает в своей частной студии Blanco в Нью-Йорке, спроектированной и оборудованной шведским звукоинженером Куртом Унала, который давно сотрудничает и с Depeche Mode, и с Дэйвом. Средняя стоимость оборудования для подобной студии в долларах исчисляется семизначными цифрами.





Энди Флетчер, клавишник группы, владелец состояния в 40 млн $. В одном из интервью Флетчер рассказал, что все музыканты давно остепенились — у всех есть семьи и дети, и он остался единственным членом группы, кто еще изредка употребляет алкогольные напитки. Сам музыкант живет в Лондоне, в 90-е годы владел рестораном, а сейчас часто выступает как диджей.





Главная инвестиция — в музыку

Сколько бы домов на берегу моря и яхт ни могли купить Гаан, Гор и Флетчер, главной инвестицией Depeche Mode по сей день является музыка. Группа тщательно работает над качеством своего продукта от альбома к альбому, не жалея ни денег, ни сил, и это позволяет им делать «фирму», задавать «моду» саунда, создавать тренды в вижуале и промо. Как сказал Энди Флетчер в одном из интервью, «видимо, в этом и кроется секрет успеха вечно молодых Depeche Mode». Они всегда вкладывают огромную часть выручки в звуковую аппаратуру, постпродакшен и в свою высокопрофессиональную команду, а каждый релиз сопровождается something special для своих фанатов. И именно эта инвестиция не перестает приносить им максимальный доход, а зрителям — ни с чем не сравнимое удовольствие.

Формула успеха по Depeche Mode такова: делайте то, что любите, лучше других (всеми силами и средствами) — и успех обязательно придет. А зарядиться энергией и силой непревзойденных музыкантов можно 17 июля 2017 года в «Минск-Арене», где Depeche Mode выступят в Минске в рамках Global Spirit Tour в поддержку нового альбома, который выйдет весной. Начало в 20−00. Билеты уже в продаже.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цены билетов: от 80 до 320 деноминированных рублей. Инфолиния: +375 29 751-11-75, +375 29 106- 00-02. Купить билет