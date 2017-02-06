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Без комплексов: покажите фото в смелом образе - и получите в подарок билеты на Лолиту
Февраль не самый приятный месяц в году — и небо серое, и настроение ему под стать. Но предчувствие весны и ощущение праздника могут всё исправить. Их у вас пока нет?
Тогда мы тут — со своим предложением поучаствовать в ярком фотоконкурсе и сходить на концерт эпатажной Лолиты.
Если вы знаете наизусть пару-тройку песен (а может, и пару-тройку альбомов!) этой популярной певицы, давно планировали на пару с подругой попеть и потанцевать, да и вообще хотите отвлечься от проблем, которые щедро навешивают на нас будни — читайте внимательно:
С 7 по 13 февраля включительно мы предлагаем вам просмотреть свои фотоархивы и найти снимок со своим самым эффектным, смелым и запоминающимся образом.
Фотографии мы ждем по адресу: ladykonkurs2016@tut.by
К участию мы принимаем первые 50 фото, присланных на конкурс.
Не забудьте указать имя, фамилию и телефон для связи в случае вашей победы.
А судьи кто?
Немного о мероприятии, которое вас ждёт:
Одна из самых темпераментных артисток российской эстрады — певица Лолита — готовится представить минской публике большую сольную программу. 25 февраля во Дворце Республики зрители услышат самые известные и любимые песни эпатажной певицы.
Лолита всегда умела создавать неординарные образы и эпатировать публику. И в шоу, и в личной жизни ее смелость граничит со скандальностью. Лолита всегда искренна со своим зрителем, и в этом ее секрет. Пусть ее ругают за вызывающие поступки и излишнюю откровенность, замешанную на бурном темпераменте. Об этой артистке с полным правом можно сказать то, что мечтают услышать в свой адрес многие ее коллеги: людей, равнодушных к творчеству Лолиты Милявской, нет.
В Минск певица приедет с программой «Лолита», которую она отыграла на сцене московского концертного зала Crocus City Hall в апреле этого года — артистке подпевали хором семь тысяч зрителей.
Если вы тоже хотите подхватить мотив любимой песни на концерте Лолиты, мы ждем ваших писем!
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Предчувствие весны и ощущение праздника - мы готовы обменять их на вашу фотографию!
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