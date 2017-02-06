Февраль не самый приятный месяц в году — и небо серое, и настроение ему под стать. Но предчувствие весны и ощущение праздника могут всё исправить. Их у вас пока нет?

Тогда мы тут — со своим предложением поучаствовать в ярком фотоконкурсе и сходить на концерт эпатажной Лолиты.

Если вы знаете наизусть пару-тройку песен (а может, и пару-тройку альбомов!) этой популярной певицы, давно планировали на пару с подругой попеть и потанцевать, да и вообще хотите отвлечься от проблем, которые щедро навешивают на нас будни — читайте внимательно:

С 7 по 13 февраля включительно мы предлагаем вам просмотреть свои фотоархивы и найти снимок со своим самым эффектным, смелым и запоминающимся образом.

(«Что считать „эффектным, смелым и запоминающимся образом“? А если я фото в костюме для дайвинга пришлю — это считается?»)

Считается. Равно как и фото в алом платье с роскошным декольте. Или карнавальный костюм для корпоративного вечера на работе. Да что угодно. Главное, чтобы и в вашем образе, и в фотографии была доля бесшабашности и перца, который есть во всем, что делает Лолита.

Фотографии мы ждем по адресу: ladykonkurs2016@tut.by

К участию мы принимаем первые 50 фото, присланных на конкурс.

Не забудьте указать имя, фамилию и телефон для связи в случае вашей победы.

А судьи кто?

Вы сами. Фото будут выставлены для онлайн-голосования, которое продлится неделю. 22 февраля мы свяжемся с победителем, который набрал наибольшее количество голосов, и расскажем, как забрать билеты.

Немного о мероприятии, которое вас ждёт:





Одна из самых темпераментных артисток российской эстрады — певица Лолита — готовится представить минской публике большую сольную программу. 25 февраля во Дворце Республики зрители услышат самые известные и любимые песни эпатажной певицы.

Лолита всегда умела создавать неординарные образы и эпатировать публику. И в шоу, и в личной жизни ее смелость граничит со скандальностью. Лолита всегда искренна со своим зрителем, и в этом ее секрет. Пусть ее ругают за вызывающие поступки и излишнюю откровенность, замешанную на бурном темпераменте. Об этой артистке с полным правом можно сказать то, что мечтают услышать в свой адрес многие ее коллеги: людей, равнодушных к творчеству Лолиты Милявской, нет.

В Минск певица приедет с программой «Лолита», которую она отыграла на сцене московского концертного зала Crocus City Hall в апреле этого года — артистке подпевали хором семь тысяч зрителей.

Если вы тоже хотите подхватить мотив любимой песни на концерте Лолиты, мы ждем ваших писем!