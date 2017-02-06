В составе хоккейной сборной Беларуси, которая на льду «Минск-Арены» начала подготовку к международному турниру «Кубок Словакии», который пройдет 10−11 февраля.



Фото: hockey.by

В опубликованном ранее списке произошли некоторые изменения: из-за повреждений команде не помогут защитник «Немана» Илья Казнадей и форвард «Юности» Павел Развадовский, по болезни принять участие в кэмпе не сможет защитник «Гомеля» Дмитрий Заламай, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Тренерский штаб вызвал в расположение сборной нападающего команды «Беларусь U20» нападающего Егора Шаранговича. Таким образом, в тренировочном лагере национальной дружины нынче 8 хоккеистов представляют молодежную (не старше 20 лет) сборную, в декабре 2016 года завоевавшую путевку в топ-дивизион чемпионата мира.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о главных задачах тренинг-кэмпа.



Фото: hockey.by

— Основная моя задача на этот сбор — просмотреть молодых ребят, дать им возможность проявить себя. У нас 8 игроков из молодежной сборной, которая благодаря успешному выступлению в Германии в декабре прошлого года в этом году сыграет в элитном дивизионе. Это новое поколение игроков, которые, я надеюсь, в будущем способны усилить сборную. Обновление команды — естественный процесс.

Как отбирал ребят? Конечно, советовался с Юрием Файковым, но еще одного парня — Егора Шаранговича — добавил в ростер только в субботу после просмотра матча «U20» в экстралиге. Егор произвел очень хорошее впечатление, став, пожалуй, лучшим игроком встречи с «Брестом».

Хочется показать ребятам новый уровень хоккея. Ведь успех на молодежном уровне еще ничего не гарантирует. Взрослый хоккей диктует свои правила, и молодое пополнение должно понять: чтобы добиться серьезного результата в своей карьере, нужно продолжать работать еще усерднее.

Наивно полагать, что наша игра будет идеальна в Словакии. Но я не боюсь этих просчетов. Ведь важно не то, какие ошибки ты допускаешь, а какие выводы ты делаешь из допущенных промахов. Чтобы в полной мере увидеть потенциал игроков, нужно поставить их в нестандартную, даже сложную, ситуацию и посмотреть на то, как они смогут с ней справиться. Поэтому турнир в Словакии станет отличной проверкой для нашей молодежи, — сказал Дэйв Льюис.



Фото: hockey.by

Вратари: Александр Осипков («U20», экстралига), Михаил Карнаухов (ХК «Динамо-Молодечно», экстралига), Максим Малютин (ХК «Шахтер-Солигорск», экстралига).

Защитники: Павел Воробей, Павел Казакевич, Никита Мицкевич (все — ХК «Динамо-Молодечно», экстралига), Роман Достанко, Илья Сушко (оба — ХК «Шахтер-Солигорск», экстралига), Егор Иванов (ХК «Могилев», экстралига), Никита Устиненко (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Кирилл Чайка («U20», экстралига).

Нападающие: Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Станислав Лопачук, Артур Гаврус (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Евгений Астанков, Артем Демков, Артем Левша (все — ХК «Шахтер-Солигорск», экстралига), Андрей Белевич, Владимир Джиг, Александр Когалев, Максим Парфеевец, Виктор Туркин (все — ХК «Юность-Минск», экстралига), Павел Боярчук, Михаил Стефанович (оба — ХК «Неман» Гродно, экстралига), Руслан Васильчук, Никита Феоктистов (ХК «Динамо-Молодечно», экстралига), Егор Шарангович («U20», экстралига).

В комментарии для « Прессбола » Дэйв Льюис рассказал о том, есть ди у него тревога за вратарскую линию и объяснил очередной невызов в сборную одного из лучших голкиперов белорусской экстралиги 30-летнего Дмитрия Мильчакова.



Фото: hockey.by

— Отсутствие в сборной первого номера — не проблема?

— Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию. Будем работать с теми, кто есть. Кевин Лаланд не играл, но много практиковался. У Михаила Карнаухова больше игровой практики, еще есть молодой парень Александр Осипков. У нас не так много возможностей, но мы должны использовать лучшее.

— Вы не назвали фамилию Мильчакова…

— Сейчас мы устремили свое внимание на новое поколение вратарей. Кевина мы тоже не можем причислить к новому поколению, это уже состоявшийся вратарь. Мы акцентируем внимание на молодых игроков.

— Чем привлек внимание 28-летний Малютин?

— Это достаточно опытный вратарь, который ездил на Олимпиаду в Ванкувер. Он хорошо отыграл два с половиной периода в прошлом матче, поэтому мы решили на него посмотреть. Хотим понять природу этого игрока.



Фото: hockey.by

После завершения минского этапа сбора команда отправится в словацкий город Нитра, где с 10 по 11 февраля примет участие в «Кубке Словакии».

10 февраля, в пятницу (16.30 по минскому времени) команда Беларуси сыграет со Швейцарией, а Словакия сразится с олимпийской сборной России (20.00).

11 февраля, в субботу, пройдут стыковые поединки. Проигравшие в первый день оспорят 3-е место, победители сразятся за 1-е места. Матч с участием сборной Словакии в любом случае состоится в 20.00, другой поединок — в 16.30.

Турнир в Словакии станет одним из этапов подготовки белорусских хоккеистов к майскому чемпионату мира.

Кроме того, с 7 по 29 апреля белорусы проведут 8 матчей Европейского хоккейного вызова.

7−8 апреля. Латвия — Беларусь (2 игры)

14−15 апреля. Беларусь — Германия (2 игры)

21−22 апреля. Беларусь — Швеция (2 игры)

28−29 апреля. — Франция — Беларусь (2 игры).

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

Сборная Беларуси на предварительном этапе сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.