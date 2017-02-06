﻿ В Бресте пьяный бесправник на микроавтобусе врезался в троллейбус. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Бресте пьяный бесправник на микроавтобусе врезался в троллейбус

07.02.2017 09:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

6 февраля, около 22.30, на проспекте Машерова столкнулись Volkswagen Crafter и троллейбус.


20 летний водитель микроавтобуса совершил попутное столкновение с троллейбусом, который ожидал разрешающего сигнала светофора. Проведенное освидетельствование показало, что водитель VW был пьян — 1,4 промилле. Также он не имел права управления — лишился в 2014 году за пьяную езду, сообщили в ГАИ региона.


В аварии пострадал 19-летний пассажир микроавтобуса, которого госпитализировали.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аварии пострадал 19-летний пассажир Volkswagen, которого госпитализировали.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Платные" роды в Беларуси. Ожидания и реальность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика