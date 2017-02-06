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В Бресте пьяный бесправник на микроавтобусе врезался в троллейбус
6 февраля, около 22.30, на проспекте Машерова столкнулись Volkswagen Crafter и троллейбус.
20 летний водитель микроавтобуса совершил попутное столкновение с троллейбусом, который ожидал разрешающего сигнала светофора. Проведенное освидетельствование показало, что водитель VW был пьян — 1,4 промилле. Также он не имел права управления — лишился в 2014 году за пьяную езду, сообщили в ГАИ региона.
В аварии пострадал 19-летний пассажир микроавтобуса, которого госпитализировали.
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В аварии пострадал 19-летний пассажир Volkswagen, которого госпитализировали.
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