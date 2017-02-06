Популярный китайский ритейлер Aliexpress с 7 февраля поменял условия доставки товаров в ряд стран, среди которых оказалась и Беларусь.

Так, с 7 февраля, по новым правилам китайского интернет-сайта, для товаров, которые будут отправляться в Украину и Беларусь, станет недоступной услуга эконом-доставки. Стоимость товара при этом не будет иметь значения, тогда как для отправляемых в РФ товаров экспресс-доставку отменят для покупок стоимостью от двух долларов.

Для товаров станет обязательным присвоение трек-номеров, то есть теперь отказаться от отслеживания посылки будет невозможно - логистика станет обязательной и платной. В пресс-релизе компании говорится о том, что данная мера направлена на обеспечение качественного обслуживания клиентов.