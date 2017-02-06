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Aliexpress меняет условия доставки товаров в Беларусь

07.02.2017 09:50 — Разное | БДГ  
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Популярный китайский ритейлер Aliexpress с 7 февраля поменял условия доставки товаров в ряд стран, среди которых оказалась и Беларусь.

Так, с 7 февраля, по новым правилам китайского интернет-сайта, для товаров, которые будут отправляться в Украину и Беларусь, станет недоступной услуга эконом-доставки. Стоимость товара при этом не будет иметь значения, тогда как для отправляемых в РФ товаров экспресс-доставку отменят для покупок стоимостью от двух долларов.

Для товаров станет обязательным присвоение трек-номеров, то есть теперь отказаться от отслеживания посылки будет невозможно - логистика станет обязательной и платной. В пресс-релизе компании говорится о том, что данная мера направлена на обеспечение качественного обслуживания клиентов.

 
 
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Популярный китайский ритейлер Aliexpress с 7 февраля поменял условия доставки товаров в ряд стран, среди которых оказалась и Беларусь.

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