Более 400 тысяч подписчиков Вконтакте, более 200 миллионов просмотров на Youtube, тур по многочисленным городам и странам СНГ, звание лучшей тинейджерской группы Украины 2016 — все это заслуги пяти талантливых молодых исполнительниц Open Kids. Поклонники трепещите — Open Kids едут в Минск с программой «Круче всех». Концерт состоится 9 апреля в столичном концерт-холле Prime Hall.





Open Kids — это уникальный коллектив, альтернативы которому нет на всем СНГ: участницам группы всего лишь от 12 до 16 лет, и за пять лет существования они покорили сердца тысяч тинейджеров — им подражают, их слушают, ими восхищаются. Количество поклонников OK — а называет себя фан-сообщество кидсерами — давно перевалило отметку 500 тысяч.





— Наша миссия — вдохновлять поклонников и детей на движение вперед, не ждать пока вырастешь, а действовать именно сейчас и стремиться к реализации задуманного. Ну и, конечно, это качественный музыкальный продукт и постоянное развитие с курсом на европейские и американские тенденции, — признаются участницы Open Kids.

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Open Kids — это больше, чем просто поп-группа. Open Kids — это пять уникальных детей, которые несмотря на свой юный возраст, покоряют вокальными и хореографическими талантами, профессионализмом и потрясающей энергетикой. Ангелина Романовская, Анна Музафарова, Лера Дидковская, Юлия Гамалий и Анна Бобровская — поют, танцуют и творят, потому что они искренне любят вдохновлять окружающих людей. За время существования Open Kids успели поработать с такими украинскими артистами, как Монатик, The Maneken, Регина Тодоренко, Real O, а с с Quest Pistols Show записали песню «Круче всех» и сняли клип, количество просмотров которого перешагнуло 46 миллионов.

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Каждый концерт Open Kids — это фейерверк эмоций и ярких красок, которые дарят подросткам незабываемые впечатления и вдохновляют на свершения. Не упустите возможность стать круче всех 9 апреля в Prime Hall!

Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Когда: 9 апреля. Где: Prime Hall. Сколько: от 50 до 60 руб, танцпол — 40 руб.