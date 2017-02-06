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американский морпех не удержал пулемет и едва не выстрелил в себя

07.02.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилось видео со стрельб, проводимых американской армией. В кадре солдат ведет стрельбу из положения стоя, держа пулемет М249 одной рукой за сошку.

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В какой-то момент военнослужащий не справляется с оружием, и пулемет уводит вниз. Оружие начинает стрелять прямо под ноги бойца. Несмотря на опасную ситуацию, солдат остался жив и отделался лишь испугом.

M249 SAW — вариант ручного пулемета FN Minimi для армии США калибра 5,56×45 мм. Пулемет комплектуется 100- или 200-зарядной разъемно-звеньевой лентой M2.

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Ссылка на источник 51
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M249 SAW - вариант ручного пулемета FN Minimi для армии США калибра 5,56×45 мм.

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