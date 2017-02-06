О том, как организовать личное пространство для малыша и создать идеальную детскую для мальчика и девочки, REALTY.TUT.BY рассказали дизайнеры студии Fajno Design. Те самые ребята из Бреста, которые сделали «лампу-птичку». В качестве примера дизайнеры предложили три идеи.



Коллектив Fajno Design

Первая идея — в уже готовый интерьер детской добавить личного пространства и тем самым дать понять малышу: это только твое, посторонним вход запрещен.



Изображение предоставлены Fajno Design

— С этой задачей хорошо справится детский вигвам, который в Минске реализуют белорусские дизайнеры BIBO, — рассказывают дизайнеры студии Марина Ахмадова, Игорь Царук и Денис Шпинок. — Суть в том, что в комнате появляется личное пространство, которое мы в детстве, не имеющие таких решений, строили из стульев и столов. Теперь есть уже готовый вариант. Поставили вигвам — и у малыша появляется личное пространство, где ему уютно, комфортно и интересно играть. Вигвам, при желании, можно легко сложить и убрать к стене, чтобы не занимал лишнего места.



Изображение предоставлены Fajno Design

Вторая идея пригодится тем, кто еще планирует обустраивать детскую комнату. Причем хочет сделать так, чтобы комната смотрелась не слишком уж детской и могла «расти» вместе с ребенком.



Изображения предоставлены Fajno Design

— В качестве примера можно рассмотреть наш дизайнерский-проект «White», где мы использовали нейтральные базовые цвета. При этом добавляли яркие детали, которые свойственны детской комнате — коврики, красочные рисунки на стенах. В этой детской нет ничего такого, что мешало бы комнате взрослеть вместе с ребенком: со временем яркие детали будут заменяться теми вещами, которые соответствуют возрасту ребенка.



Изображение предоставлено Fajno Design

Кроме этого, в комнате есть и очень выразительные детали — освещение в виде светильников — шаров, которые вообще могут оставаться вне времени.

Третий вариант — это подсказка, как можно организовать детскую комнату для мальчика и девочки, где каждый будет чувствовать себя комфортно.



Изображения предоставлены Fajno Design

— Чтобы решить этот вопрос, мы разграничили пространство шкафом. Идея эта не нова, но здесь есть нюанс: шкафчик невысокий, по длине закрывает кровати. Благодаря этому шкафу-ширме у каждого ребенка есть индивидуальное пространство: они могут, не мешая друг другу, делать уроки, переодеваться ко сну.



Изображения предоставлены Fajno Design



Изображения предоставлены Fajno Design

В этой комнате также хорошо продуманы не только зоны отдыха, но и рабочие. Над столами у детей — пробковые панели, где легко можно закрепить все необходимое. Там же и полочки для книг и милых вещиц.



Изображения предоставлены Fajno Design

Чтобы комната визуально была гармоничной, дизайнеры Fajno Design выполнили ее в нейтральном цвете. В то же время обе детские территории имеют индивидуальные цветовые решения: у девочки — обои с цветным принтом, у мальчика — цветовые акценты на кровати и стене. Заметьте, что благодаря общему нейтральному цвету, комната смотрится цельной.



Изображения предоставлены Fajno Design

Наболевшую проблему с поиском красивых обоев в детскую дизайнеры студии Fajno Design также предлагают решать использованием в детских интерьерах акцентов. Например, не всю комнату оклеивать цветными обоями с рисунком, а делать акцент только одной из стен.



Изображения предоставлены Fajno Design



Изображение предоставлено Fajno Design

— Интерьер с цветными обоями с рисунком быстро надоедает ребенку и родителям — отмечают дизайнеры. — Кроме этого, качественные и стильные детские обои — недешевое удовольствие. Если задавать базовый цвет интерьера однотонными обоями, а с помощью цветных сделать акцент на одной стене, можно не только оригинально решить помещение, но и сэкономить. Создавая нашу коллекцию обоев, мы руководствовались идеей о том, что это должен быть качественный и стильный акцент.



Изображения предоставлены Fajno Design

Запоминающимся и цельным интерьер делают детали. Дизайнеры также предлагают использовать такие аксессуары, которые будут и украшать детскую комнату и выполнять другие функции. Например, светильник-птичка, стул-собака, ваза НЛО. Каждый из предметов обладает своим характером и приглашает к игре.



Изображение предоставлено Fajno Design



Изображения предоставлены Fajno Design



Изображения предоставлены Fajno Design