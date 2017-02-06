﻿ Открывал овердрафты и играл на курсах валют: работник банка похитил 200 тысяч рублей. 21.by
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Открывал овердрафты и играл на курсах валют: работник банка похитил 200 тысяч рублей

07.02.2017 10:51 — Разное | Tut.by  
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Житель Слуцка похитил у банка, в котором работал, 200 тысяч новых рублей. Деньги он использовал для игр на курсах валют. По информации Управления Следственного комитета по Минской области, уголовное дело уже передано в прокуратуру для направления в суд.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сильные новости

Об этой истории стало известно еще в конце лета. 23-летний парень работал специалистом управления розничных продаж в сети одного из банков.

«Имея доступ в автоматизированную банковскую систему и используя служебный ноутбук и 3G-модем, молодой человек изменял суммы размеров овердрафта по имеющимся у него кредитным договорам», — приводит подробности представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Как писал FINANCE.TUT.BY раньше, полученные таким образом деньги парень использовал для торговли бинарными опционами. Если говорить просто, то пытался угадать, вырастет курс определенной валюты или нет. Правда, бинарные опционы в Беларуси не разрешены, к тому же, по мнению специалистов, это более рискованное занятие, нежели привычные операции на рынке Форекс.

Как выяснилось в ходе следствия, общая сумма похищенных средств с апреля по июнь прошлого года составила больше 200 тысяч новых рублей. «Большая часть причиненного ущерба в ходе расследования им возмещена», — уточняет СК.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 212 (Хищение имущества путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 351 (Умышленное уничтожение компьютерной информации) Уголовного кодекса.

Сейчас парень находится под подпиской о невыезде, ему может грозить от 6 лет лишения свободы.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Дело 23-летнего жителя Слуцка скоро будет передано в суд.

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