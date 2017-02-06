Авария произошла 6 февраля, около 20.40, вблизи деревни Крупка Пуховичского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

— 26-летняя водитель Opel Vectra, жительница Смолевичей, ехала по трассе Минск — Гомель и на 58 километре дороги не справилась с управлением, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля, — сказали в ГАИ.

Кроме водителя, в автомобиле находился ребенок — 5-летняя девочка. Благодаря тому что женщина была пристегнута ремнем безопасности, а девочка находилась в бустере и также была пристегнута, серьезных травм они не получили.