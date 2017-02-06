На проспекте Победителей в Минске вечером 6 февраля автомобиль сервиса Uber попал в аварию. К счастью, никто не пострадал — только три машины получили механические повреждения. Читателя удивили действия водителя — он не знал, что ему делать дальше и каким образом пассажир Uber защищен в таких ситуациях. Разбираемся.

Минчанин Богдан ехал в машине сервиса Uber. Внезапно на проспекте Победителей поток машин остановил милиционер. В итоге машина сервиса и еще два авто собрали «паровоз».

— Машина, в которой ехали мы, — в хлам — она оказалась посередине «паровоза». Удивило, что реакции от сервиса не было никакой. У них на сайте так и написано — мы не такси, мы ни за что не отвечаем, составляете протокол на водителя, — рассказывает мужчина.

Сервис отозвался лишь спустя некоторое время и посоветовал заполнить форму на сайте.

— Где и какую форму нужно было заполнять, я так и не понял. Сайт весь прошерстил, и жена, но ничего не нашли на морозе.



​​ ​Скриншот переписки из twitter

Машина водителя получила серьезные повреждения.

— Водителю машину — всмятку. Что с него возьмешь? Да, как оказалось, и знать нечего. Uber ни при чем — нужно было оформлять ДТП по страховке и идти дальше, — поясняет Богдан.

Ситуацию с аварией прокомментировала директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина. Специалист также пояснила, как нужно действовать пассажиру, если произошло ДТП.

— В случае ДТП водитель в первую очередь должен сообщить о нем в правоохранительные органы и при необходимости вызвать медицинскую помощь. И пользователю, и водителю мы рекомендуем связаться с нашей службой поддержки через раздел «Помощь» в приложении. Специалисты помогут в решении проблемы и дадут необходимые рекомендации по дальнейшим действиям. Не исключено, что нам потребуется некоторое время для анализа ситуации.

Ирина Гущина пояснила, что об аварии на проспекте Победителей им известно.

— Водитель сообщил всю необходимую информацию в службу поддержки, которая, в свою очередь, связалась с пользователем. В соответствии с действующим законодательством партнеры Uber обязаны иметь страховку ответственности перевозчика перед пассажиром. При наступлении страхового случая пользователь получит возмещение ущерба в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, — сообщила Ирина Гущина.