В ближайшие сутки в Беларуси ожидается усиление морозов, предупредил на радио Sputnik Беларусь начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

"Температура воздуха ближайшей ночью ожидается —18-24, а в северо-восточных районах Витебской и Могилевской областей —25-28 градусов, именно там и выписано штормовое предупреждение", — сообщил Рябов.

По словам синоптика, по юго-западу нашей страны будет немного теплее, там больше облаков и погоду будет определять атмосферный фронт. Именно там ожидается снег и слабая метель. Температура воздуха днем по стране составит —9-15, градусов.

"В четверг морозная погода сохранится. Температура воздуха ночью —9-16. По-прежнему будет холоднее по северо-востоку нашей страны. В Витебске и Могилеве в ночные часы —17-24, при прояснениях —25-28, и максимально днем —14, а по северо-востоку до —16. При этом северный ветер будет усиливать ощущение морозной погоды", — добавил синоптик.

Дмитрий Рябов уточнил, что с пятницы морозы в стране начнут ослабевать. В ночь на пятницу ожидается —11-18, при прояснениях —23, а в юго-западных регионах —9. Дневная температура по стране составит от —5 по юго-западу до —12 по северо-востоку.

"Для тех, кто планирует выезды на природу, в ближайшие выходные дни погода будет довольно благоприятная с зимним солнцем. Ночью —7-14. Максимальная температура —2-9 градусов в среднем по стране", — сказал Рябов.

Также, по словам синоптика, в этом году ранней весны в Беларуси ждать не приходится. Март будет довольно коварным с неустойчивой погодой.

Февральский прогноз погоды от начальника службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрия Рябова слушайте на радио Sputnik Беларусь.