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В Любани сгорел школьный автобус

07.02.2017 11:19 — Разное | Tut.by  
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Происшествие случилось днем 6 февраля. Спасателям поступило сообщение о пожаре в здании гаража на улице Социалистической в Любани. Об этом сообщили в МЧС.


Когда работники МЧС прибыли на место, из гаражного бокса шел дым. Спасатели оперативно потушили пожар.

Выяснилось, что в гараже проводились работы по ремонту школьного автобуса ПАЗ. Незадолго до начала пожара водитель, который проводил ремонт, вышел в соседний бокс. Причина возгорания устанавливается.


В результате пожара автобус сгорел полностью. Также огнем уничтожено перекрытие, закопчены стены и потолок гаражного бокса. Пострадавших нет.

 
 
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Происшествие случилось днем 6 февраля в здании гаража на улице Социалистической.

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