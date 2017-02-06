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В Любани сгорел школьный автобус
Происшествие случилось днем 6 февраля. Спасателям поступило сообщение о пожаре в здании гаража на улице Социалистической в Любани. Об этом
Когда работники МЧС прибыли на место, из гаражного бокса шел дым. Спасатели оперативно потушили пожар.
Выяснилось, что в гараже проводились работы по ремонту школьного автобуса ПАЗ. Незадолго до начала пожара водитель, который проводил ремонт, вышел в соседний бокс. Причина возгорания устанавливается.
В результате пожара автобус сгорел полностью. Также огнем уничтожено перекрытие, закопчены стены и потолок гаражного бокса. Пострадавших нет.
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Происшествие случилось днем 6 февраля в здании гаража на улице Социалистической.
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