Серьезные травмы получила 31-летняя минчанка в результате ДТП, которое произошло 6 февраля, около 18.00, в Несвижском районе.





Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, водитель Citroen Xsara ехала по трассе и вблизи деревни Саска Липка не справилась с управлением, после чего автомобиль вылетел в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.





В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.