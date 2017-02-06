﻿ Под Несвижем Citroen вылетел в кювет и врезался в дерево: водитель в реанимации. 21.by
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Под Несвижем Citroen вылетел в кювет и врезался в дерево: водитель в реанимации

07.02.2017 11:44 — Разное | Tut.by  
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Серьезные травмы получила 31-летняя минчанка в результате ДТП, которое произошло 6 февраля, около 18.00, в Несвижском районе.


Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, водитель Citroen Xsara ехала по трассе и вблизи деревни Саска Липка не справилась с управлением, после чего автомобиль вылетел в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.


В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

 
 
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ДТП произошло 6 февраля, около 18.00, вблизи деревни Саска Липка.

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