Бывшая 7-я ракетка планеты и одна из самых красивых теннисисток мира канадка Эжени Бушар проиграла спор фанату и вынуждена будет идти к нему на свидание.



Фото: instagram.com/geniebouchard

Во время Супербоула (финала по американскому футболу) 22-летняя теннисистка при счете 28:3 в пользу «Атланты Фэлконс» написала в твиттере: «Я знала, что „Атланта“ выиграет».





На что неизвестный парень предложил спортсменке свидание в случае, если Бушар окажется неправа. Теннисистка с легкостью согласилась на такие условия.

Однако футболисты «Нью-Инглэнд Пэтриотс» совершили камбэк и вырвали победу — 34:28.

Бушар же вынуждена была признать свое поражение: «Урок усвоен. Никогда не ставьте против Тома Брэди».



Теннисистка также выразила готовность выполнить свое обещание и поинтересовалась, где живет ее оппонент.





И заверила, что будет верна своему слову.





Вряд ли, конечно, от этой ситуации в восторге будет хоккеист «Сент-Луиса» и «Чикаго Вулвс» Джордан Кэрон, вместе с которым теннисистка отдыхала в выходные в Пуэрто-Рико после вылета с открытого чемпионата Австралии.



Фото: instagram.com/geniebouchard





На первом в нынешнем сезоне турнире Большого шлема Australian Open Эжени Бушар выбыла в третьем круге, проиграв будущей полуфиналистке турнира американке Коко Вандевеге.

Сейчас канадка занимает 45-е место в рейтинге WTA, а ее наивысшей позицией является 7-я строка в 2014 году.