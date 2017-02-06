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Бывшая 7-я ракетка мира проспорила свидание фанату из твиттера

07.02.2017 11:44 — Разное | Tut.by  
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Бывшая 7-я ракетка планеты и одна из самых красивых теннисисток мира канадка Эжени Бушар проиграла спор фанату и вынуждена будет идти к нему на свидание.


Фото: instagram.com/geniebouchard

Во время Супербоула (финала по американскому футболу) 22-летняя теннисистка при счете 28:3 в пользу «Атланты Фэлконс» написала в твиттере: «Я знала, что „Атланта“ выиграет».


На что неизвестный парень предложил спортсменке свидание в случае, если Бушар окажется неправа. Теннисистка с легкостью согласилась на такие условия.

Однако футболисты «Нью-Инглэнд Пэтриотс» совершили камбэк и вырвали победу — 34:28.

Бушар же вынуждена была признать свое поражение: «Урок усвоен. Никогда не ставьте против Тома Брэди».


Теннисистка также выразила готовность выполнить свое обещание и поинтересовалась, где живет ее оппонент.


И заверила, что будет верна своему слову.


Вряд ли, конечно, от этой ситуации в восторге будет хоккеист «Сент-Луиса» и «Чикаго Вулвс» Джордан Кэрон, вместе с которым теннисистка отдыхала в выходные в Пуэрто-Рико после вылета с открытого чемпионата Австралии.


Фото: instagram.com/geniebouchard


На первом в нынешнем сезоне турнире Большого шлема Australian Open Эжени Бушар выбыла в третьем круге, проиграв будущей полуфиналистке турнира американке Коко Вандевеге.

Сейчас канадка занимает 45-е место в рейтинге WTA, а ее наивысшей позицией является 7-я строка в 2014 году.

 
 
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Эжени Бушар проспорила свидание парню из твиттера, который верил в победу "Пэтриотс" при счете 3:28.

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