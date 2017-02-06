46-летняя жительница провинции Гуандун родила здорового ребенка из эмбриона, который находился в замороженном состоянии 16 лет. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ .



Фото: ycwb.com

Пациентка, имя которой не называется, имела проблемы со здоровьем, которые привели к бесплодию. В 2000 году она прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и родила первого ребенка.

Тогда она попросила заморозить 18 эмбрионов, полученных в ходе процедуры. В начале 2016 года Китай отказался от политики «Одна семья — один ребенок», а в мае женщина вернулась в госпиталь и попросила подсадить ей один из зародышей.



Фото: scmp.com

Врач женщины — Ван Зилиан из клиники при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу — рассказал, что случай оказался для них крайне сложным. Пациентка страдала от нескольких заболеваний, включая поликистоз яичников, талассемию (заболевание крови) и гестационный сахарный диабет. Однако процедура прошла успешно: в начале февраля на свет появился здоровый мальчик весом 3,8 килограмма.

Услугу «ледяного ребенка» клиника предлагает с 1994 года. Правда, по словам представителей госпиталя, этот малыш стал «старейшим» из таких детей.

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