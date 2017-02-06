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Десятки тысяч человек требовали отставки правительства в Бухаресте

07.02.2017 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Несмотря на то, что в минувшее воскресенье правительство Румынии отменило вызвавшие массовое недовольство поправки в Уголовный кодекс страны, протесты в различных румынских городах продолжились. Поправки могли привести к тому, что из тюрем были бы выпущены сторонники правящей партии, осужденные за коррупцию.

Десятки тысяч человек требовали отставки правительства в Бухаресте
© REUTERS Stoyan Nenov
Румыния отменила постановление об амнистии, которое вызвало протесты

Участники акций заявили о том, что они будут выходить на улицы с протестами до тех пор, пока правительство страны не уйдет в отставку.

Массовые протесты в Румынии уже назвали самыми масштабными за последние 25 лет. В общей сложности в минувшее воскресенье вышли на улицы почти 600 человек, основная масса — в Бухаресте. Также акции прошли в Тимишоаре, Питештах, Тырговиште и других городах.

Накануне у президентского дворца прошел митинг с требованием отставки румынского лидера Клауса Йоханниса. Парламент в среду рассмотрит вотум недоверия правительству страны.

 
 
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Антиправительственный митинг в Бухаресте собрал более 25 тысяч человек. Смотрите на видео, как прошел седьмой день волнений.

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