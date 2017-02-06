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Рябов: февраль по-прежнему морозный, ранней весны ждать не приходится

07.02.2017 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ближайшие сутки в Беларуси ожидается усиление морозов, предупредил на радио Sputnik Беларусь начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

"Температура воздуха ближайшей ночью ожидается —18..-24°С, а в северо-восточных районах Витебской и Могилевской областей —25..-28 градусов, именно там и выписано штормовое предупреждение", — сообщил Рябов.

По словам синоптика, по юго-западу нашей страны будет немного теплее, там больше облаков и погоду будет определять атмосферный фронт. Именно там ожидается снег и слабая метель. Температура воздуха днем по стране составит —9..-15 градусов.

"В четверг морозная погода сохранится. Температура воздуха ночью —9..-16°С. По-прежнему будет холоднее по северо-востоку нашей страны. В Витебске и Могилеве в ночные часы —17..-24°С, при прояснениях —25..-28°С, и максимально днем —14°С, а по северо-востоку до —16°С. При этом северный ветер будет усиливать ощущение морозной погоды", — добавил синоптик.

Рябов: февраль по-прежнему морозный, ранней весны ждать не приходится
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
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Дмитрий Рябов уточнил, что с пятницы морозы в стране начнут ослабевать. В ночь на пятницу ожидается —11..-18°С, при прояснениях —23°С, а в юго-западных регионах —9°С. Дневная температура по стране составит от —5°С по юго-западу до —12°С по северо-востоку.

"Для тех, кто планирует выезды на природу, в ближайшие выходные дни погода будет довольно благоприятная с зимним солнцем. Ночью —7..-14°С. Максимальная температура —2..-9 градусов в среднем по стране", — сказал Рябов.

Также, по словам синоптика, в этом году ранней весны в Беларуси ждать не приходится. Март будет довольно коварным с неустойчивой погодой.  

Февральский прогноз погоды от начальника службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрия Рябова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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По прогнозам синоптиков, февраль будет по-настоящему зимним месяцем — морозным, солнечным и с небольшим снегом, прихода ранней весны в Беларуси ждать не...

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