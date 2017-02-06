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Apple отзывает почти 90 тысяч iPhone 6s из-за неисправных аккумуляторов
Компания Apple отзывает 88 700 копий iPhone 6s в Объединенных Арабских Эмиратах из-за неисправных аккумуляторов. Об этом сообщает ресурс
Apple направила в Министерство экономики ОАЭ письмо, в котором точно описывает суть проблемы и даты выпуска дефектных смартфонов — они были произведены в Китае в период с сентября по октябрь 2015 года.
Проблемы связывают с работой аккумулятора смартфонов: устройства могут спонтанно выключаться при 50−60% заряда батареи. В Apple также особо подчеркивают, что опасности для жизни и здоровья владельцев проблемных аппаратов данный дефект не несет.
Глобальная программа замены во всем мире стартовала еще в ноябре 2016 года — проверить свой смартфон на наличие брака можно по серийному номеру
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Проблемы связывают с работой аккумулятора смартфонов: устройства могут спонтанно выключаться при 50−60% заряда батареи.
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