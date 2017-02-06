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Профессионалы или дети: кто рисовал логотипы к 1000-летию Бреста
07.02.2017 11:56 — Разное | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 7 фев – Sputnik, Дмитрий Босак. Присланные на открытый конкурс изображения были опубликованы 23 января на сайте Брестского горисполкома, всего работ 23, их создатели – как профессиональные дизайнеры, так и обычные горожане.
По условиям конкурса результаты онлайн-голосования будут учтены конкурсной комиссией при определении победителей.
Спустя две недели после старта голосования
"Социальная" реакция
Лидирующее фото вызвало множество отзывов в социальных сетях. Оно стало отрываться от конкурентов в первый же день голосования. Из-за участия детского рисунка и других работ, сделанных, по мнению брестчан, "на коленке", в соцсетях стали негативно высказываться в отношении конкурса.
Часть горожан недовольна тем, что "не из чего выбрать" из-за низкого художественного уровня работ. Другие возмущаются, почему разработку бренда города не отдали в руки профессионалов. Некоторые ищут подвох в действиях горисполкома, который якобы не хочет тратить деньги на создание эмблемы.
Что имел в виду автор?
Sputnik пообщался с авторами нескольких работ, узнал их мнение о конкурсе и о смысле, который они вкладывают в свой дизайн.
Иллюстратор Анна Редько создала универсальный логотип Бреста из шести изображений – они затрагивают разные сферы городской жизни. У каждого есть белорусская, русская и английская версии.
© Фото: Анна Редько
Логотип Бреста, созданный Анной Редько
"Есть основной логотип к юбилею города, основанный на гербе со слоганом "1000 лет!". Но Брест может иметь не один, а сразу несколько логотипов, имеющих туристическую направленность. В туристических логотипах остается название города, а знаковая и текстовая части слогана отражают многообразие города, тех впечатлений, которые гости и туристы могут получить, побывав здесь", – рассказала она.
В брестской студии авторского дизайна Grafit отметили, что идея их логотипа основана на геологических слоях грунта.
"За основу взят стилизованный герб города Бреста, поделенный на десять слоев, которые, в свою очередь, символизируют столетия", – объяснили в студии.
© Фото: Grafit
Логотип, представленный на конкурсе студией Grafit
Дизайнер из Минска Александр Чеботарев, предложивший вариант логотипа в виде башни, считает, что организаторы конкурса не дали возможность объяснить участникам, что значит тот или иной образ.
"Нельзя просто так взять и спросить у людей, что лучше – круг или квадрат, без понятных исходных данных и без пояснений. Нужны четкие и понятные любому человеку критерии", – сказал Чеботарев.
По его мнению, логотип не должен нести прямолинейный смысл.
© Фото: Александр Чеботарев
Конкурсный вариант минского дизайнера Александра Чеботарева
"Мой логотип включает в себя масштабируемую систему, которая подкреплена тысячелетием и местонахождением прекрасного города Бреста. Если взять отдаленный пример из понятных смыслов, то логотип Apple никаким образом не отображает, что компания занимается техникой и софтом, логотип Нью-Йорка никаким образом не отображает сам город. Мой логотип наполнен осмысленной метафорой, которая говорит о том, что Брест – это крепкая приграничная опора, что раньше там был крупный речной торговый путь", – пояснил автор.
Дизайнер-иллюстратор Анна Яцкевич работала в команде с маркетологом Еленой Бай. Вместе они не просто нарисовали логотип, а разработали бренд города.
"Мы решили проанализировать, каким образом тысячелетняя история отобразилась на нашем городе. Потому что тысяча лет прошла, а по городу реально этого не видно. Поэтому мы постарались найти здания, которые были бы какими-то знаковыми объектами своей эпохи. Мы начали еще со средневековья – был Брестский замок и ратуша, которых сейчас уже не существует. Мы попытались воссоздать их образы, и далее мы использовали более современные образы, каждый из которых относится к своему времени. Там есть и вокзал, особнячок "польского часа" и символ нового времени – мост Западного обхода", – рассказала Анна.
© Фото: Анна Яцкевич
Варианты логотипа города дизайнера-иллюстратора Анны Яцкевич
Рекламная мастерская Филипповых – супругов Михаила и Таисии – представила свой вариант, который был сделан так, что его можно разместить и на шариковой ручке, и на большом баннере. По словам Татьяны, Михаил имеет четкое представление о том, каким должен быть логотип и хороший знак, так как учился в Минской академии искусств.
© Фото: Михаил и Таисия Филипповы
Варианты, предложенные на конкурс супругами Филипповыми
"Его можно использовать как орнамент или вставлять в основу разные фото. Например, для каждого района города – свое фото внутри знака", – объяснили Филипповы.
Дизайнер из Кобрина Роман Дубинка считает, что одним из символов города можно считать пятиконечную красную звезду – ворота в Брестскую крепость.
© Фото: Роман Дубинка
Логотип-звезда кобринского дизайнера Романа Дубинки
"Осколок на ней, как осколки на стенах Крепости, каждый день напоминает о том нелегком времени, но при этом показывает, что несмотря ни на что люди сражались и на своем примере показали, как "зажигались" звезды в их сердцах", – пояснил дизайнер.
Чьи птички?
По имеющейся информации, автор детского рисунка, вокруг которого не утихают обсуждения, не указал контактные данные для обратной связи, а электронный адрес, с которого он был отправлен – удален. Поэтому выяснить, была ли это чья-то шутка или искренний посыл, возможности нет.
© Фото: сайт горисполкома Бреста
Логотип "с птичками" неизвестного автора
В отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи указали, что многие авторы не соблюли правила оформления работ при отправке.
Комиссия оставляет за собой право снимать логотипы с "накрученными" голосами и грубыми нарушениями. Онлайн-голосование продлится до 17 февраля. Организаторы не исключают, что сроки проведения конкурса могут быть продлены.
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Конкурс по разработке логотипа и слогана к 1000-летию Бреста вызвал горячее обсуждение в СМИ и социальных сетях.
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