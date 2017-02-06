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Профессионалы или дети: кто рисовал логотипы к 1000-летию Бреста

07.02.2017 11:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 7 фев – Sputnik, Дмитрий Босак. Присланные на открытый конкурс изображения были опубликованы 23 января на сайте Брестского горисполкома, всего работ 23, их создатели – как профессиональные дизайнеры, так и обычные горожане.

Профессионалы или дети: кто рисовал логотипы к 1000-летию Бреста
© Sputnik/
Логотип и слоган 1000-летия Бреста предлагают выбрать онлайн

По условиям конкурса результаты онлайн-голосования будут учтены конкурсной комиссией при определении победителей.

Спустя две недели после старта голосования лидирующую позицию занимает фотография детского рисунка. Ее "лайкнули" более 11 тысяч раз. На втором месте держится логотип, нарисованный иллюстратором Анной Редько – чтобы обогнать лидера, ему не хватает около 5 тысяч голосов.

"Социальная" реакция

Лидирующее фото вызвало множество отзывов в социальных сетях. Оно стало отрываться от конкурентов в первый же день голосования. Из-за участия детского рисунка и других работ, сделанных, по мнению брестчан, "на коленке", в соцсетях стали негативно высказываться в отношении конкурса.

Часть горожан недовольна тем, что "не из чего выбрать" из-за низкого художественного уровня работ. Другие возмущаются, почему разработку бренда города не отдали в руки профессионалов. Некоторые ищут подвох в действиях горисполкома, который якобы не хочет тратить деньги на создание эмблемы.

Что имел в виду автор?

Sputnik пообщался с авторами нескольких работ, узнал их мнение о конкурсе и о смысле, который они вкладывают в свой дизайн.

Иллюстратор Анна Редько создала универсальный логотип Бреста из шести изображений – они затрагивают разные сферы городской жизни. У каждого есть белорусская, русская и английская версии.

Профессионалы или дети: кто рисовал логотипы к 1000-летию Бреста
© Фото: Анна Редько
Логотип Бреста, созданный Анной Редько

"Есть основной логотип к юбилею города, основанный на гербе со слоганом "1000 лет!". Но Брест может иметь не один, а сразу несколько логотипов, имеющих туристическую направленность. В туристических логотипах остается название города, а знаковая и текстовая части слогана отражают многообразие города, тех впечатлений, которые гости и туристы могут получить, побывав здесь", – рассказала она.

В брестской студии авторского дизайна Grafit отметили, что идея их логотипа основана на геологических слоях грунта. 

"За основу взят стилизованный герб города Бреста, поделенный на десять слоев, которые, в свою очередь, символизируют столетия", – объяснили в студии.

Профессионалы или дети: кто рисовал логотипы к 1000-летию Бреста
© Фото: Grafit
Логотип, представленный на конкурсе студией Grafit

Дизайнер из Минска Александр Чеботарев, предложивший вариант логотипа в виде башни, считает, что организаторы конкурса не дали возможность объяснить участникам, что значит тот или иной образ.

"Нельзя просто так взять и спросить у людей, что лучше – круг или квадрат, без понятных исходных данных и без пояснений. Нужны четкие и понятные любому человеку критерии", – сказал Чеботарев.

По его мнению, логотип не должен нести прямолинейный смысл.

Профессионалы или дети: кто рисовал логотипы к 1000-летию Бреста
© Фото: Александр Чеботарев
Конкурсный вариант минского дизайнера Александра Чеботарева

"Мой логотип включает в себя масштабируемую систему, которая подкреплена тысячелетием и местонахождением прекрасного города Бреста. Если взять отдаленный пример из понятных смыслов, то логотип Apple никаким образом не отображает, что компания занимается техникой и софтом, логотип Нью-Йорка никаким образом не отображает сам город. Мой логотип наполнен осмысленной метафорой, которая говорит о том, что Брест – это крепкая приграничная опора, что раньше там был крупный речной торговый путь", – пояснил автор.

Дизайнер-иллюстратор Анна Яцкевич работала в команде с маркетологом Еленой Бай. Вместе они не просто нарисовали логотип, а разработали бренд города.

"Мы решили проанализировать, каким образом тысячелетняя история отобразилась на нашем городе. Потому что тысяча лет прошла, а по городу реально этого не видно. Поэтому мы постарались найти здания, которые были бы какими-то знаковыми объектами своей эпохи. Мы начали еще со средневековья – был Брестский замок и ратуша, которых сейчас уже не существует. Мы попытались воссоздать их образы, и далее мы использовали более современные образы, каждый из которых относится к своему времени. Там есть и вокзал, особнячок "польского часа" и символ нового времени – мост Западного обхода", – рассказала Анна.

Профессионалы или дети: кто рисовал логотипы к 1000-летию Бреста
© Фото: Анна Яцкевич
Варианты логотипа города дизайнера-иллюстратора Анны Яцкевич

Рекламная мастерская Филипповых – супругов Михаила и Таисии – представила свой вариант, который был сделан так, что его можно разместить и на шариковой ручке, и на большом баннере. По словам Татьяны, Михаил имеет четкое представление о том, каким должен быть логотип и хороший знак, так как учился в Минской академии искусств.

Профессионалы или дети: кто рисовал логотипы к 1000-летию Бреста
© Фото: Михаил и Таисия Филипповы
Варианты, предложенные на конкурс супругами Филипповыми

"Его можно использовать как орнамент или вставлять в основу разные фото. Например, для каждого района города – свое фото внутри знака", – объяснили Филипповы.

Дизайнер из Кобрина Роман Дубинка считает, что одним из символов города можно считать пятиконечную красную звезду – ворота в Брестскую крепость.

Профессионалы или дети: кто рисовал логотипы к 1000-летию Бреста
© Фото: Роман Дубинка
Логотип-звезда кобринского дизайнера Романа Дубинки

"Осколок на ней, как осколки на стенах Крепости, каждый день напоминает о том нелегком времени, но при этом показывает, что несмотря ни на что люди сражались и на своем примере показали, как "зажигались" звезды в их сердцах", – пояснил дизайнер.

Чьи птички?

По имеющейся информации, автор детского рисунка, вокруг которого не утихают обсуждения, не указал контактные данные для обратной связи, а электронный адрес, с которого он был отправлен – удален. Поэтому выяснить, была ли это чья-то шутка или искренний посыл, возможности нет.

Профессионалы или дети: кто рисовал логотипы к 1000-летию Бреста
© Фото: сайт горисполкома Бреста
Логотип "с птичками" неизвестного автора

В отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи указали, что многие авторы не соблюли правила оформления работ при отправке.

Комиссия оставляет за собой право снимать логотипы с "накрученными" голосами и грубыми нарушениями. Онлайн-голосование продлится до 17 февраля. Организаторы не исключают, что сроки проведения конкурса могут быть продлены. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 39
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Конкурс по разработке логотипа и слогана к 1000-летию Бреста вызвал горячее обсуждение в СМИ и социальных сетях.

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