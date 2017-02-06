БРЕСТ, 7 фев – Sputnik, Дмитрий Босак. Присланные на открытый конкурс изображения были опубликованы 23 января на сайте Брестского горисполкома, всего работ 23, их создатели – как профессиональные дизайнеры, так и обычные горожане.

По условиям конкурса результаты онлайн-голосования будут учтены конкурсной комиссией при определении победителей.

Спустя две недели после старта голосования лидирующую позицию занимает фотография детского рисунка . Ее "лайкнули" более 11 тысяч раз. На втором месте держится логотип, нарисованный иллюстратором Анной Редько – чтобы обогнать лидера, ему не хватает около 5 тысяч голосов.

"Социальная" реакция

Лидирующее фото вызвало множество отзывов в социальных сетях. Оно стало отрываться от конкурентов в первый же день голосования. Из-за участия детского рисунка и других работ, сделанных, по мнению брестчан, "на коленке", в соцсетях стали негативно высказываться в отношении конкурса.

Часть горожан недовольна тем, что "не из чего выбрать" из-за низкого художественного уровня работ. Другие возмущаются, почему разработку бренда города не отдали в руки профессионалов. Некоторые ищут подвох в действиях горисполкома, который якобы не хочет тратить деньги на создание эмблемы.

Что имел в виду автор?

Sputnik пообщался с авторами нескольких работ, узнал их мнение о конкурсе и о смысле, который они вкладывают в свой дизайн.

Иллюстратор Анна Редько создала универсальный логотип Бреста из шести изображений – они затрагивают разные сферы городской жизни. У каждого есть белорусская, русская и английская версии.



© Фото: Анна Редько Логотип Бреста, созданный Анной Редько

"Есть основной логотип к юбилею города, основанный на гербе со слоганом "1000 лет!". Но Брест может иметь не один, а сразу несколько логотипов, имеющих туристическую направленность. В туристических логотипах остается название города, а знаковая и текстовая части слогана отражают многообразие города, тех впечатлений, которые гости и туристы могут получить, побывав здесь", – рассказала она.

В брестской студии авторского дизайна Grafit отметили, что идея их логотипа основана на геологических слоях грунта.

"За основу взят стилизованный герб города Бреста, поделенный на десять слоев, которые, в свою очередь, символизируют столетия", – объяснили в студии.



© Фото: Grafit Логотип, представленный на конкурсе студией Grafit

Дизайнер из Минска Александр Чеботарев, предложивший вариант логотипа в виде башни, считает, что организаторы конкурса не дали возможность объяснить участникам, что значит тот или иной образ.

"Нельзя просто так взять и спросить у людей, что лучше – круг или квадрат, без понятных исходных данных и без пояснений. Нужны четкие и понятные любому человеку критерии", – сказал Чеботарев.

По его мнению, логотип не должен нести прямолинейный смысл.



© Фото: Александр Чеботарев Конкурсный вариант минского дизайнера Александра Чеботарева

"Мой логотип включает в себя масштабируемую систему, которая подкреплена тысячелетием и местонахождением прекрасного города Бреста. Если взять отдаленный пример из понятных смыслов, то логотип Apple никаким образом не отображает, что компания занимается техникой и софтом, логотип Нью-Йорка никаким образом не отображает сам город. Мой логотип наполнен осмысленной метафорой, которая говорит о том, что Брест – это крепкая приграничная опора, что раньше там был крупный речной торговый путь", – пояснил автор.

Дизайнер-иллюстратор Анна Яцкевич работала в команде с маркетологом Еленой Бай. Вместе они не просто нарисовали логотип, а разработали бренд города.

"Мы решили проанализировать, каким образом тысячелетняя история отобразилась на нашем городе. Потому что тысяча лет прошла, а по городу реально этого не видно. Поэтому мы постарались найти здания, которые были бы какими-то знаковыми объектами своей эпохи. Мы начали еще со средневековья – был Брестский замок и ратуша, которых сейчас уже не существует. Мы попытались воссоздать их образы, и далее мы использовали более современные образы, каждый из которых относится к своему времени. Там есть и вокзал, особнячок "польского часа" и символ нового времени – мост Западного обхода", – рассказала Анна.



© Фото: Анна Яцкевич Варианты логотипа города дизайнера-иллюстратора Анны Яцкевич

Рекламная мастерская Филипповых – супругов Михаила и Таисии – представила свой вариант, который был сделан так, что его можно разместить и на шариковой ручке, и на большом баннере. По словам Татьяны, Михаил имеет четкое представление о том, каким должен быть логотип и хороший знак, так как учился в Минской академии искусств.



© Фото: Михаил и Таисия Филипповы Варианты, предложенные на конкурс супругами Филипповыми

"Его можно использовать как орнамент или вставлять в основу разные фото. Например, для каждого района города – свое фото внутри знака", – объяснили Филипповы.

Дизайнер из Кобрина Роман Дубинка считает, что одним из символов города можно считать пятиконечную красную звезду – ворота в Брестскую крепость.



© Фото: Роман Дубинка Логотип-звезда кобринского дизайнера Романа Дубинки

"Осколок на ней, как осколки на стенах Крепости, каждый день напоминает о том нелегком времени, но при этом показывает, что несмотря ни на что люди сражались и на своем примере показали, как "зажигались" звезды в их сердцах", – пояснил дизайнер.

Чьи птички?

По имеющейся информации, автор детского рисунка, вокруг которого не утихают обсуждения, не указал контактные данные для обратной связи, а электронный адрес, с которого он был отправлен – удален. Поэтому выяснить, была ли это чья-то шутка или искренний посыл, возможности нет.



© Фото: сайт горисполкома Бреста Логотип "с птичками" неизвестного автора

В отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи указали, что многие авторы не соблюли правила оформления работ при отправке.

Комиссия оставляет за собой право снимать логотипы с "накрученными" голосами и грубыми нарушениями. Онлайн-голосование продлится до 17 февраля. Организаторы не исключают, что сроки проведения конкурса могут быть продлены.