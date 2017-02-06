Какие правила в танцах на шесте? Чем они отличаются от стриптиза? Чего боятся девушки-пилонистки и есть ли в пилоне место мужчинам? Участница чемпионата мира Дарья Худинская рассказала SPORT.TUT.BY о виде спорта с хорошим потенциалом для того, чтобы стать частью Олимпийских игр.





5 марта Дарья Худинская представит Беларусь на первенстве мира по пилонному танцу, которое пройдет в Турине. Всего в элитной категории дисциплины Pole Art примут участие 24 спортсменки из 15 стран. Под музыку американской певицы Нины Симон Даша исполнит номер, который в прошлом году принес ей второе место на турнире сродни этапу Кубка мира.

Все это звучит как будто несерьезно, однако приверженцы танцев на пилоне за последние годы предприняли немало усилий, чтобы от стереотипов о порочности плясок у шеста продвинуться в сторону спорта.

С 2014 года Международной федерации пилонного спорта (IPSF) был присвоен статус управляющей организации. С тех пор она официально несет ответственность за развитие танцев на пилоне в спортивном направлении. Спустя два года IPSF обратилась в Международный олимпийский комитет с предложением о включении своего вида спорта в программу Олимпийских игр. В феврале 2017 года состоялась рабочая встреча сторон. Вероятнее всего, МОК озвучил список требований к IPSF на пути в олимпийскую семью.

В 2020 году на Играх в Токио впервые будут впервые представлены бейсбол, скалолазание, карате, серфинг и скейтбординг. Одной из причин их появления в общем списке стала ориентированность МОК на молодежную аудиторию. Стоит признать, что что пилонный спорт гармонично вписывается в такую повестку, а со спортивной точки зрения близок к упражнению на перекладине в спортивной гимнастике. Только здесь снаряд установлен в вертикальном положении.

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В танцах на пилоне, или по-другому Pole Dance, выделяют три дисциплины. Это Pole Sport, Pole Art и Exotic Pole Dance — в порядке убывания ценности акробатических трюков. Олимпийские перспективы приписывают Pole Sport, хотя и в Pole Art номера до 70 процентов наполнены технически сложными элементами.

— В Pole Sport девушки выступают под композиции без слов, с собранными волосами и в строгих купальниках, — говорит Дарья Худинская. — В регламенте оговаривается, какая часть тела и насколько должна быть закрыта. И даже если в Pole Art во время выступления попа «съела» трусы или случайно вылезла грудь — штраф или максимальное наказание, то есть дисквалификация. В Exotic Pole Dance выступают на каблуках, здесь могут быть откровенные костюмы, но трогать себя в интимных местах, что свойственно стриптизу, и вести себя вульгарно по-прежнему нельзя. Лично я в этом нужды не вижу. Мне хватает сексуальной энергетики, чтобы показать это, не снимая одежды.





По словам Худинской, в Exotic Pole Dance дозволено достаточно, чтобы принять выступление за эротический танец. Она добавила, что на постсоветском пространстве в оригинальное название дисциплины (Erotic Pole Dance) намеренно внесли правку, чтобы не смущать людей.

— Кривотолков хватает, — признает Даша. — Ну что это за спорт? Кого там готовят? Стриптизерш? Похоже на дискриминацию, хотя у нас много силовой работы. Ноги, а также мышцы спины, пресса, плечевой пояс и локти должны быть подкачаны. В партере девушки выполняют фляки, шпагаты, стойки на руках, но в массовом сознании наши танцы принимают за секс. Общество консервативно настроено и не одобряет занятие пилонным танцем. Это нас роднит с женской борьбой и женской тяжелой атлетикой.

В качестве доказательства того, что танцы на пилоне — это, скорее, спорт, чем разврат, Дарья привела страх перед ростом бицепсов.

— Боялась перекачать верхнюю часть тела и обрести мужеподобную фигуру, — пояснила девушка. — «О Боже, я становлюсь мужиком, — плакала, глядя на руки. — Буду ли теперь нравиться мальчикам?» А потом подумала, почему я должна отказывать себе в том, что мне нравится.











В пилонный танец Дарья Худинская попала шесть лет назад после похода на пробный урок. Уже спустя полгода она стала инструктором. Карьерный рост обеспечили опыт в танцах, акробатике и художественной гимнастике. Худинская говорит, что в начале 2010-х танцы на пилоне «имели эротическую направленность, однако по примеру американок и австралиек мы внедряли гимнастические приемы».

— В профессиональной среде слово «шест» заменяют на «пилон», и шлейфа негативных эмоций как не бывало, — объясняет Даша. — У нас есть еще легенда о том, что танцы у шеста были популярны в древние времена у индийцев. Мол, оттуда растут ноги. Но, как по мне, не стоит стесняться и отвергать тот факт, что в спорт танец вырос на волне популярности в ХХ веке стриптиз-клубов.

Отобраться на чемпионат мира — 2017 в Pole Art Дарье Худинской удалось благодаря успешному выступлению на отборочном этапе Pole Art Spain — 2016. Они проходили в Пальма-де-Майорке. Номер, в котором Даша сыграла роковую женщину, принес ей второе место и 500 евро в качестве призовых.

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Кстати, планировалось, что на этом старте Худинская выступит под композицию белорусского музыкального коллектива Shuma, как это было в 2013 году в ходе II Открытого кубка страны по спорту и танцу на пилоне.

— С Русей, солисткой коллектива Shuma, мы близкие друзья, — призналась пилонистка. — Она пришла ко мне в группу заниматься танцами на пилоне, так, собственно, и познакомились. Для меня ее творчество больше, чем просто песни. Когда поинтересовалась, могу ли я использовать для постановки номера произведение «На моры вутка купалася», мне сказали, что будут только рады — подрежут песню и оформят. По сюжету я была девушкой-уткой, которая вырвалась из темницы и устремилась навстречу любви.

Хотела и в Испании выступить под музыку Shuma, однако опытные спортсменки подсказали, что сюжет выступления должен быть понятен судейскому корпусу, иначе оценки будут низкими. Тогда взяла за основу песню Нины Симон I Put A Spell On You с неоригинальными музыкальными вставками.

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В сезоне 2014/2015 Худинская судила соревнования под эгидой IPSF, так что она хорошо знакома с системой оценок в пилонном спорте. Продлевать судейскую лицензию девушка отказалась из-за дороговизны процедуры. Деньги Дарья — по образованию экономист — вложила в собственную школу. Она открылась в столичном микрорайоне Уручье.

— Папа строил перегородки в арендованном помещении и сам на пилоне крутился, поэтому благословение родителей, считайте, получила, — сказала Худинская. — Ко мне приходят домохозяйки, молодые мамочки и девушки бальзаковского возраста. Стриптизерши? Не было такого, чтобы кто-то признался… Кому-то хочется посредством танца выплеснуть эмоции, кто-то ищет себе хобби или хочет иметь хорошую растяжку. Программы похудения у нас нет, ведь танцы на пилоне при условии избыточного веса увеличивают риск получить травму. При этом подкачать ягодицы в рамках разминки вполне возможно.

Мне пишут мальчики, однако пока я не могу им ничего предложить. У меня нет парня-преподавателя, который, в отличие от меня, сможет показать, что и как делать. Танцы на пилоне шикарно конструируют парням верхнюю часть тела, так как основная нагрузка приходится на руки. Мой парень занимался паркуром, и вот такой мужик-мужик любит приходить ко мне в зал и фигачить! Без шуток: мужские танцы на пилоне — тоже спорт.











Свою целевую аудиторию в соцсетях Худинская ласково называет кошечками и крошками. Предлагает им курсы по стрип-пластике, стретчингу, тверку и другие. Особой популярностью среди клиенток пользуется услуга по постановке приватного танца.

— Девочки хотят творчески подойти к поздравлению своих молодых людей, мужчин, мужей с Днем влюбленных и Днем защитника Отечества и в индивидуальном порядке обращаются к инструкторам, — поясняет Дарья. — В то же время, когда артистов пилона зовут на корпоративы, от них ждут трюков, а не эротики. Думаю, после развала Советского Союза люди увидели достаточно, разобрались, что и как работает. Им нужно нечто большее, чем стриптиз, от танца на шесте.