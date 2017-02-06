Московский академический театр им. Маяковского приедет в Минск 13 февраля со своей визитной карточкой — спектаклем « Синтезатор любви ».





Премьера спектакля состоялась еще в 2002 году. Спектакль поставлен классиком советской и российской режиссуры Леонидом Хейфицем. Еще тогда в прессе писали: «Хейфец и «Синтезатор любви» — трудно было придумать большее несоответствие. Но Леонид Хейфец, судя по внешним признакам, и репетировал с интересом и удовольствием, и результатом доволен. Доволен и театр. Чему, собственно говоря? Тому, что на первые роли вышли наконец те, кто до последнего времени оставался в тени звезд, которыми славится труппа «Маяковки». Тому, что публика смеется. Тому, что пьеса такая вот, неожиданная для этого театра, современная, описывающая непростые отношения между человеком и продуктами научно-технического прогресса. И потому художник Сергей Бархин в квартире — подобии средневекового замка (пол и стены из кирпича) устанавливает видеодомофон и видеотелефон, синтезатор и компьютер…

Аугшкап и Прокофьева играют не просто замечательно. Прокофьева в роли робота поражает пластической свободой, то есть внешне — именно несвободой, механической скованностью, вероятно, свойственной всякому роботу (во всяком случае именно такими мы их себе представляем), публика долго сомневается, не веря в то, что под не моргающей маской — живая актриса. Аугшкап в роли актрисы Зои, напротив, почти ничем не напоминает актрису, не демонстрирует известные актерские штампы (то есть не соответствует представлениям о том, какие бывают актрисы). Открытость, с какой она выражает эмоции, простота общения, искренность и даже беззащитность ее героини трогают и располагают к ней". (Г. Заславский, «Независимая газета». 23 декабря 2002 г.).





В течение десяти лет спектакль шел с громадным успехом и стал визитной карточкой новой, обновленной «Маяковки».

В 2015 году дирекции театра поддержала творческую инициативу вернуть спектакль на московскую и российскую сцену, дать спектаклю новую жизнь. Спектакль восстановлен в том же звездном составе: народный артист РФ Анатолий Лобоцкий, заслуженная артистка России Ольга Прокофьева, заслуженная артистка России Татьяна Аугшкап, заслуженный артист РФ Игорь Марычев, Екатерина Стулова.





То, что в спектакле наряду с людьми действуют «роботы», — не такая уж фантастика. Но вот что действительно оказывается на уровне фантастики, так это техника актерская. Ольга Прокофьева и Татьяна Аугшкап так виртуозно исполняют роли своих автоматизированных персонажей, что в зале то и дело звучат аплодисменты и смех, потому что запрограммированные действия роботов никак не совпадают с незапрограммированной жизнью.

Сцена напичкана электронной аппаратурой, трудно даже назвать это театральной декорацией, так все внушительно, научно и таинственно. Здесь, в этой лаборатории будущего, колдует талантливый инженер и ученый, он же не очень удачливый композитор Джером (Анатолий Лобоцкий). Поиски мелодий даются ему с трудом, зато в мире электроники он гений: на основе физической и психической структуры близких ему женщин Джером создает их автоматизированные копии, которые могут выполнять обязанности няни или прислуги. Сконструированные Джеромом роботы, оказывается, могут дать добра ребенку больше, чем живые родители, в наше сумасшедшее время буквально превращающиеся в роботов. В спектакле изящно соразмерены реальные, научные и фантастические линии. Театр им. Маяковского впервые предложил зрителям новый, увлекательный материал, решенный на стыке психологии, морали, идей кибернетики, электроники, инженерии, научной фантастики, а также современного режиссерского искусства и актерского мастерства.





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