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На трассе М1 Volkswagen влетел в МАЗ дорожников: один человек погиб, два - пострадали

07.02.2017 12:22 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб и еще два получили различные травмы в аварии, которая произошла 7 февраля, около 07.00, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в Барановичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 55-летний водитель Volkswagen Passat, гражданин Российской Федерации, ехал по трассе М1. На 189 километре дороги он выбрал небезопасную дистанцию и совершил попутное столкновение с автомобилем дорожной службы МАЗ, осуществлявшим обработку проезжей части песчано-соляной смесью.


В результате ДТП 58-летняя сестра водителя, гражданка РФ, ехавшая на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм умерла на месте происшествия. Еще двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла 7 февраля, около 07.00, в Барановичском районе.

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