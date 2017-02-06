Неподалеку от латвийского городка Гулбене идет демонтаж последнего шахтного пускового комплекса ядерных ракет 8П763 «Двина». Фоторепортаж с площадки опубликовал портал delfi.lv.



Фото: delfi.lv

Строителям предстоит демонтировать четыре ядерные шахты глубиной около 32 метров (по утверждению портала) и подземный командный пункт. Стоимость работ оценивается в 189 906 евро.

Менеджер и владелец компании, которая занимается сносом, Мартыньш Малниекс рассказал, что подземные сооружения построены из особо прочного бетона, поэтому к работам привлечены экскаваторы, оснащенные гидравлическими молотами. Ожидается, что снос советской базы займет полгода.





















Обломки конструкции впоследствии переработают в щебень и будут использовать при строительстве дорог. Портал пишет, что всего на территории Латвии было двенадцать ядерных баз, пять из которых — подземные.

Ракеты Р-12 имели небольшую дальность, всего 2080 км. Головная часть ракеты была моноблочной, мощностью до 2,3 Мт.