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в Латвии демонтируют последний шахтный ядерный ракетный комплекс

07.02.2017 12:44 — Разное | Tut.by  
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Неподалеку от латвийского городка Гулбене идет демонтаж последнего шахтного пускового комплекса ядерных ракет 8П763 «Двина». Фоторепортаж с площадки опубликовал портал delfi.lv.


Фото: delfi.lv

Строителям предстоит демонтировать четыре ядерные шахты глубиной около 32 метров (по утверждению портала) и подземный командный пункт. Стоимость работ оценивается в 189 906 евро.

Менеджер и владелец компании, которая занимается сносом, Мартыньш Малниекс рассказал, что подземные сооружения построены из особо прочного бетона, поэтому к работам привлечены экскаваторы, оснащенные гидравлическими молотами. Ожидается, что снос советской базы займет полгода.






Обломки конструкции впоследствии переработают в щебень и будут использовать при строительстве дорог. Портал пишет, что всего на территории Латвии было двенадцать ядерных баз, пять из которых — подземные.

Ракеты Р-12 имели небольшую дальность, всего 2080 км. Головная часть ракеты была моноблочной, мощностью до 2,3 Мт.

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Всего на территории Латвии было двенадцать ядерных баз, пять из которых были подземными.

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