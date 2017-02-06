Как уже писал « Ежедневник », в суде Минска подходит к завершению громкий судебный процесс по обвинению пяти бывших должностных лиц ГПО «Минскстрой» в обмане дольщиков пяти жилых домов Минска через составление смет с заведомо завышенной стоимостью квадратного метра.

Позиция обвинения

По мнению следствия и прокуратуры, которая поддерживает в суде обвинение, генеральный директор ГПО «Минскстрой» Евгений Вовна, действуя группой лиц по предварительному сговору, в 2009—2010 годах организовал со своими подчиненными составление заведомо завышенных смет на строительство домов в столичных микрорайонах «Масюковщина-4» и «Масюковщина-5». В сметы изначально была включена стоимость отделки квартир, однако в договорах, которые подписывали дольщики, была указана стоимость без отделки. В дальнейшем дольщикам предлагали также дополнительно оплатить отделку, которая и без того уже была ими оплачена. По подсчетам следствия, таким образом с дольщиков было неправомерно получено 17,6 млрд неденоминированных рублей. Деньги дольщикам вернули, но следствие утверждает, что это было сделано уже вынуждено, когда этой схемой начали интересоваться правоохранительные органы.

Также Евгению Вовне инкриминируется, что он скрыл неблагоприятное финансово-хозяйственное положение ОАО «Белгран», которое входит в структуру объединения. Для этого на счет общества просто так, без каких-либо договоров, были перечислены несколькими платежами почти 1,5 млрд рублей. Как считают следователи и обвинение, скрывая проблемы ОАО «Белгран», Евгений Вовна хотел построить свою карьеру успешного хозяйственника.

Между тем, в ходе судебного заседания начали выясняться весьма интересные нюансы дела, которые фактически полностью развалили все обвинение. В результате представитель прокуратуры был вынужден попросить перерыв для сбора дополнительных доказательств.

Позиция защиты

Защита представила в суде доказательства, согласно которым практика включения в смету отделки квартир без отражения ее в договорах начала применяться еще до назначения Евгения Вовны генеральным директором.

При этом такие сметы были составлены не по пяти домам, а по восьми. Вот только три дома почему-то не были включены в обвинение. Интересен также факт, что завышенную смету оплатил даже первый заместитель генерального директора — главный инженер ГПО «Минсксрой» Василевич, который также находится на скамье подсудимых по обвинению в сговоре с Евгением Вовной. Получается, что обвиняемые обманывали сами себя?

Как отмечает защита, включение в смету стоимости отделки квартиры, без отражения этой отделки в договорах с дольщиками и в договорах с подрядчиками произошло по причине несогласованности действий различных управлений объединения, когда смету составляли одни, а договора — другие. При этом брались типовые договора на квартиры без отделки, так как в то время все строили без отделки. Сами же руководители ГПО «Минскстрой» просто не вникали в расчеты стоимости квадратного метра, полагая, что ответственные лица, подписи которых стояли на документах, сделали все как полагается.

Бывший генеральный директор ГПО «Минскстрой» Евгений Вовна пояснил в суде, что вся проектно-сметная документация была разработана еще до его назначения на должность и к тому же прошла экспертизу Министерства архитектуры и строительства. Иными словами, подписывая договора, он просто выполнял стандартную процедуру, утверждая лишь общую стоимость квадратного метра жилья без каких-либо деталей.

Кстати, стоимость квадратного метра была самая низкая в то время, что признали даже дольщики. Так, например, для не нуждающихся в улучшении жилищных условий стоимость составляла 2,7 млн неденоминированных рублей (888 долларов по курсу того времени). Именно поэтому, как рассказал Евгений Вовна, у здания ГПО «Минскстрой» постоянно находилась толпа людей из желающих построить себе квартиру. Люди даже ночевали там, ведя свой учет очереди.

По мнению защиты, между обвиняемыми не могло быть никакого сговора и умысла на обман дольщиков и это ясно следует из материалов дела. Например, возврат средств дольщикам ГПО «Минскстрой» начало производить самостоятельно еще в 2011, после того как Евгений Вовна велел создать специальную комиссию и выяснить, откуда получается большая экономия при строительстве домов. При этом уголовное дело было возбуждено лишь в 2014 году. Как заявил в суде сам Евгений Вовна, у него не могло быть умысла на обман дольщиков хотя бы потому, что законодательством никак не ограничивался размер прибыли застройщика от строительства квартир для не нуждающихся в улучшении жилищных условий. Иными словами, ГПО «Минскстрой» могло совершенно официально поставить любую цену квадратного метра. А учитывая ажиотажный спрос, это могло быть и 900 и 1000 долларов за квадратный метр без всяких манипуляций с ПСД. Зачем же было рисковать, нарушать закон и придумывать такую сложную схему?

Защита также отмечает, что первый договор Евгений Вовна подписал через несколько дней после своего назначения на должность гендиректора, за которые чисто физически не успел бы организовать такую сложную и совершенно ненужную схему обмана дольщиков.

Аналогично обстоит дело и с перечислением средств в адрес ОАО «Белгран». Как отмечает защита, обвинение строится на том, что перечисленные обществу деньги являются невозвратными. Однако это не так, поскольку ОАО «Белгран» признает всю свою задолженность перед ГПО «Минскстрой». Кстати, задолженность эта значительно выше, чем фигурирующие в обвинении 1,5 млрд деноминированных рублей. Дело в том, что объединение постоянно выдавало «Белграну» займы. Причем, выдача этих займов согласовывалась с Мингорисполкомом буквально в течение суток. Иными словами, руководству ГПО «Минскстрой» опять же совсем не было необходимости перечислять деньги проблемному предприятию в обход стандартной и совершенно простой процедуры. В данном случае, отмечает защита, имеет место всего лишь невыполнение некоторыми должностными лицами объединения своих обязанностей. Получив указание руководства об оказании «Белграну» очередной помощи, они должны были оформить очередной займ и лишь после этого перечислить средства. Но средства были перечислены без оформления документов. Но даже в этом случае, считает защита, нельзя говорить о причинении ущерба объединению, так как займ признается всеми сторонами.

Таким образом, отмечает защита обвиняемых, все громкое дело по обману дольщиков ГПО «Минскстрой» на поверку оказалось всего лишь банальной неразберихой внутри объединения, которую само руководство выявило и устранило.

Пока рано говорить, чью сторону в суде примет суд. Но учитывая тот факт, что обвинение попросило перерыв на сбор дополнительных доказательств по делу, можно уже говорить о том, что даже прокуратура чувствует шаткость своих позиций.