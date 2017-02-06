МИНСК, 7 фев – Sputnik. Сильные морозы ожидаются в Беларуси в ближайшие дни, сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По информации синоптиков, погоду в республике будет определять антициклон Erika – холодный воздух придет с Карского моря.

"Морозы усилятся: в северо-восточных районах Витебской и Могилевской областей ночью в среду до –25..–28°С", – сказал Рябов, уточнив, что по юго-западной половине страны будет теплее: ночью от –11 до –17°С, днем – от –9 до –15°С.

В четверг, по словам синоптика, морозы сохранятся: ночью –9..–16°С, по северо-востоку до –24°С, а при прояснениях до –28°С, днем от –7 до –14°С. В пятницу 10 февраля будет все еще холодно – ночью –11..–18°С, при прояснениях до –23°С, днем от –5 до –12°С.