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Приложение "Афиша TUT.BY" расширяет границы кино

07.02.2017 12:57 — Разное | Tut.by  
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Учитывая пожелания, мы обновили приложение «Афиша TUT.BY» для Android. Теперь вы можете следить за премьерами кино в нужном для вас городе. Вместе с этим, вы можете попытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.


Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Пока нововведения доступны только для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY», однако совсем скоро они придут и в iOS-версию!

Присоединяйтесь: обновляйте свою версию приложения или скачивайте «Афиша TUT.BY» из магазина приложений и участвуйте в розыгрышах билетов на самые разные мероприятия!

С нами уже более 300 000 белорусских пользователей!

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Первым стартует розыгрыш билетов на концерт Depeche Mode («Депеш Мод»), который состоится в «Минск-Арене» 17 июля. Участие в нем продлится до 23 февраля.

Что: концерт Depeche Mode

Когда: 17 июля 2017 года, 20.00.

Где: «Минск-Арена».

Сколько: 83−323 рубля.

Подробности концерта и билеты

 
Теги: Минск
 
 
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В новом приложении "Афиша TUT.BY" добавлено более 35 городов. Выбор сеанса в кино стал еще удобнее.

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