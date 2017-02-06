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В России заблокировали доступ к известному порносайту
Роскомнадзор ограничил доступ к канадскому порносайту Brazzers. Об этом сообщает издание «
Доступ к ресурсу ограничен по решению 2−1488/2016 Большеглушицкого районного суда Самарской области, принятому в октябре.
Компания Brazzers занимается производством порноконтента. Доступ к видео на ее сайте осуществляется по подписке.
Ранее в России были заблокированы несколько крупнейших порносайтов, в том числе PornHub и xHamster.
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Ранее в России были заблокированы несколько крупнейших порносайтов, в том числе PornHub и xHamster.
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