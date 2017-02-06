Роскомнадзор ограничил доступ к канадскому порносайту Brazzers. Об этом сообщает издание « Медуза » со ссылкой на единый реестр запрещенных сайтов .





Доступ к ресурсу ограничен по решению 2−1488/2016 Большеглушицкого районного суда Самарской области, принятому в октябре.

Компания Brazzers занимается производством порноконтента. Доступ к видео на ее сайте осуществляется по подписке.

Ранее в России были заблокированы несколько крупнейших порносайтов, в том числе PornHub и xHamster.