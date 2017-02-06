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В России заблокировали доступ к известному порносайту

07.02.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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Роскомнадзор ограничил доступ к канадскому порносайту Brazzers. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на единый реестр запрещенных сайтов.


Доступ к ресурсу ограничен по решению 2−1488/2016 Большеглушицкого районного суда Самарской области, принятому в октябре.

Компания Brazzers занимается производством порноконтента. Доступ к видео на ее сайте осуществляется по подписке.

Ранее в России были заблокированы несколько крупнейших порносайтов, в том числе PornHub и xHamster.

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Ранее в России были заблокированы несколько крупнейших порносайтов, в том числе PornHub и xHamster.

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