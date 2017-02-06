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В Сети появились рендеры Samsung Galaxy S8

07.02.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
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Известный поставщик утечек @OnLeaks опубликовал в своем Twittter-аккаунте качественные рендеры и 360-градусное видео флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S8 и S8 Plus, основанные на официальных CAD-чертежах будущих флагманов.


Изображение: mysmartprice.com

Свежие рендеры полностью подтверждают ранее опубликованную ранее информацию о внешнем виде новинок. На лицевой стороне обоих смартфонов помимо разговорного динамика есть лишь огромные закругленные с обоих сторон Edge-дисплеи на 5,8 и 6,2 дюйма с разрешением 2560 на 1440 пикселей, построенные по технологии Super Amoled.

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От физической клавиши домой, очевидно, решено отказаться — сканер отпечатков пальцев "переедет" на заднюю панель аппаратов. Двойной камеры ни у одного из смартфонов, по всей видимости, также не будет — обе версии получат классическую оптику с одним фотомодулем на 12 МП. Фронтальная камера ожидается с разрешением в 8 МП.

К другим особенностям можно отнести наличие отдельной кнопки на правой грани корпуса гаджетов для запуска голосового помощника нового поколения Bixby — кнопка включения и качелька регулировки громкости, соответственно, будут размещены на левой грани.





























Базироваться смартфоны, скорее всего, будут на процессоре компании Qualcomm Snapdragon 835 или собственном чипе Samsung — Exynos 8895 (это зависит от региона продаж).

Также в обоих устройствах будет установлено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения последней с помощью карточек памяти microSD (до 256 ГБ). Аккумулятор у Galaxy S8 будет идти на 3250 мАч, а у Galaxy S8 Plus — на 3750 мАч.

Презентация новинок должна состояться 29 марта в Нью-Йорке, а в продаже флагманы появятся 21 апреля.

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Источник: Samsung Galaxy S8 можно будет превратить в полноценный компьютер

 
 
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На лицевой стороне обоих смартфонов помимо разговорного динамика есть лишь огромные закругленные с обоих сторон Edge-дисплеи.

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