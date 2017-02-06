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ФСБ: погранконтроля на границе с Беларусью не будет
С 7 февраля в пограничных с Беларусью областях России заработал режим пограничной зоны, однако погранконтроля не будет, уверяют в России.
Согласно приказу директора ФСБ Александра Бортникова от 29 декабря 2016 года,
В ФСБ подчеркнули, что принятые меры не предусматривают пограничного контроля лиц, транспорта и грузов, а документы «не противоречат нормам международных договоров России с Республикой Беларусь»,
Пограничная же зона на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Беларусью была введена для пресечения «транзитной незаконной миграции», наркотрафика и контрабанды, добавили в ведомстве.
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С 7 февраля в пограничных с Беларусью областях России заработал режим пограничной зоны, однако погранконтроля не будет, уверяют в России.
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