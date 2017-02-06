С 7 февраля в пограничных с Беларусью областях России заработал режим пограничной зоны, однако погранконтроля не будет, уверяют в России.

Согласно приказу директора ФСБ Александра Бортникова от 29 декабря 2016 года, пограничная зона введена на территории трех российских властей - Псковской, Смоленской и Брянской. В данных регионах установлены пограничные зоны с предупреждающими знаками. Пограничные зоны установлены для граждан третьих стран, следующих из Беларуси в Россию.

В ФСБ подчеркнули, что принятые меры не предусматривают пограничного контроля лиц, транспорта и грузов, а документы «не противоречат нормам международных договоров России с Республикой Беларусь», передает РИА «Новости» .

Пограничная же зона на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Беларусью была введена для пресечения «транзитной незаконной миграции», наркотрафика и контрабанды, добавили в ведомстве.