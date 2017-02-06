Верховный суд Беларуси сегодня подтвердил законность решения горсуда о выдаче блогера Александра Лапшина Азербайджану для уголовного преследования.

Лапшин, который является гражданином Украины, России и Израиля, был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. Он был объявлен в международный розыск, так как Баку обвиняет его в посещении Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Минский горсуд ранее признал законным экстрадицию Лапшина. Против экстрадиции протестовала Россия.

В ходе сегодняшнего заседания жена блогера Александра Лапшина обратилась в отдел по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома за предоставлением дополнительной защиты. Этот вид защиты предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории Беларуси, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но существуют обоснованные опасения столкнуться при возвращении на родину с угрозой смертной казни, пыток и др.

Поэтому, хотя решение Верховного суда вступает в силу с момента оглашения, Лапшин не будет доставлен в Азербайджан до принятия решения отделом по гражданству и миграции ГУВД Миногорисполкома.

Верховный суд был последней инстанцией, в которой Александр Лапшин мог опротестовать постановление Генпрокуратуры об экстрадиции.

После завершения судебного заседания жена Лапшина Екатерина сообщила журналистам, что последний раз виделась с мужем 26 декабря на оглашении резулятивной части приговора Минского горсуда, передачи в СИЗО на Володарского принимают, посольство Израиля смогло передать Тору.