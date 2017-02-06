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«Белавиа»: новые самолеты, скидки и компенсация от Украины
Авиакомпания пообещала снизить цены на наиболее популярные летние направления, купить два новых самолета и поведала об окончании скандальной истории с возвращением самолета в киевский аэропорт в прошлом году.
Как сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании Анатолий Гусаров, в этом году перевозчик готов сделать дешевле популярные в отпускной сезон направления.
Сообщается, что специалисты компании планируют летнее расписание и пытаются сделать цены на билеты по направления, наиболее популярным у беларусов, ниже. Речь пока идет о Болгарии, Турции и Испании. Снижением цен компания надеется привлечь большее число пассажиров.
Кроме этого, гусаров рассказал, что «Белавиа» продолжит обновлять парк самолетов: запланировано приобретение в лизинг двух Embraer уже в 2017 году.
Также Анатолий Гусаров рассказал, что вопрос о принудительном возвращении самолета белорусской компании в Киев был полюбовно решен сторонами и уже закрыт: украинская сторона выплатила компенсацию согласно требованиям Беларуси.
Напомним,
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Авиакомпания пообещала снизить цены на наиболее популярные летние направления, купить два новых самолета и поведала об окончании скандальной истории с...
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