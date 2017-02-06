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«Белавиа»: новые самолеты, скидки и компенсация от Украины

07.02.2017 13:38 — Разное | БДГ  
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Авиакомпания пообещала снизить цены на наиболее популярные летние направления, купить два новых самолета и поведала об окончании скандальной истории с возвращением самолета в киевский аэропорт в прошлом году.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании Анатолий Гусаров, в этом году перевозчик готов сделать дешевле популярные в отпускной сезон направления.

Сообщается, что специалисты компании планируют летнее расписание и пытаются сделать цены на билеты по направления, наиболее популярным у беларусов, ниже. Речь пока идет о Болгарии, Турции и Испании. Снижением цен компания надеется привлечь большее число пассажиров.

Кроме этого, гусаров рассказал, что «Белавиа» продолжит обновлять парк самолетов: запланировано приобретение в лизинг двух Embraer уже в 2017 году.

Также Анатолий Гусаров рассказал, что вопрос о принудительном возвращении самолета белорусской компании в Киев был полюбовно решен сторонами и уже закрыт: украинская сторона выплатила компенсацию согласно требованиям Беларуси.

Напомним, инцидент с самолетом «Белавиа», который был вынужден вернуться в киевский аэропорт, произошел 21 октября. «Боинг 737-800», выполнявший рейс В2-840 по маршруту Жуляны-Минск, согласно расписанию, поднялся в воздух в 15.25. На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет был развернут назад из-за находившегося на его борту Армена Мартиросяна, известного российского пропагандиста. Белорусский МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины Валерию Джигуну в связи со скандалом.

Украина списала угрозу истребителями на человеческий фактор, украинская сторона согласилась выплатить белорусской стороне материальную компенсацию за данный инцидент.

 
Теги: Минск
 
 
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