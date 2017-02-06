|
Продавцам памперсов разрешили применять льготный НДС, не дожидаясь исправления ошибки в законах
Министерство финансов, МНС и ГТК
О том, что по закону на памперсы теперь действует обычный НДС (20%) вместо льготного (10%), предприниматели
В Минфине
Сегодня власти разъяснили, как все-таки действовать бизнесу.
— До внесения в установленном порядке изменений, принимая во внимание социальную значимость включенных в перечень товаров, полагаем возможным применение с 1 января 2017 года ставки НДС в размере 10% в отношении товаров, включенных в перечень, коды ТН ВЭД по которым изменились, — говорится в совместном разъяснении Минфина, МНС и ГТК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то, что подгузники "выпали" из списка товаров, для которых действует более низкий налог на добавленную стоимость, продавцам разрешили работать по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии