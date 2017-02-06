﻿ Продавцам памперсов разрешили применять льготный НДС, не дожидаясь исправления ошибки в законах. 21.by
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Продавцам памперсов разрешили применять льготный НДС, не дожидаясь исправления ошибки в законах

07.02.2017 13:53 — Разное | Tut.by  
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Министерство финансов, МНС и ГТК разъяснили, как быть импортерам и продавцам подгузников, пока чиновники исправляют «ошибки» в законодательстве. Несмотря на то, что памперсы выпали из перечня товаров, для которых действует более низкий налог на добавленную стоимость, продавцам разрешили работать по старым правилам.

О том, что по закону на памперсы теперь действует обычный НДС (20%) вместо льготного (10%), предприниматели узнали в конце января. Дело в том, что товар исчез из списка из-за перехода на единую товарную номенклатуру в странах ЕврАзЭС. Кстати, самое интересное, что такое в белорусской практике уже было в 2012 году, тогда ошибку исправили и вернули льготу обратно. Вместе с подгузниками в числе «исчезнувших льготников» в этот раз оказались также пеналы, детские кроватки и некоторые другие товары.

В Минфине пообещали, что 10-процентный НДС вернут задним числом, то есть с 1 января. Но указ до сих пор не подписан, а среди импортеров и продавцов началась неразбериха: кто-то ждет документа и пока не грузит товар в магазины, кто-то — решил продавать по старым ставкам, кто-то, видимо, опасаясь, что льготу не вернут, все же «прикрутил» 20-процентный НДС.

Сегодня власти разъяснили, как все-таки действовать бизнесу.

— До внесения в установленном порядке изменений, принимая во внимание социальную значимость включенных в перечень товаров, полагаем возможным применение с 1 января 2017 года ставки НДС в размере 10% в отношении товаров, включенных в перечень, коды ТН ВЭД по которым изменились, — говорится в совместном разъяснении Минфина, МНС и ГТК.

 
 
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