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Лукашенко обеспокоен снижением торгового оборота в ЕАЭС и Союзном государстве

07.02.2017 14:13 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко обеспокоен снижением торгового оборота в ЕАЭС и Союзном государстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи со снижением объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС.

Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым.

По словам главы государства, в прежние времена объемы взаимной торговли Костромской области и Беларуси превышали 100 млн долларов.

"Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократились, что меня очень волнует, - заявил Александр Лукашенко. - Встает вопрос, зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕАЭС".

Александр Лукашенко заметил, что за прошедшие два года объем товарооборота в формате ЕАЭС значительно снизился.

"Вот создали интеграцию... Меня это волнует. Я об этом говорю, а это вызывает какое-то непонимание или отторжение в Москве и в Минске у некоторых. Но об этом надо говорить, и надо эти узкие места находить и как-то склеивать наши отношения. Вместо того чтобы устранять негатив, вводится запрет на поставки говядины в Россию. Как это понимать?" - спросил глава, будто Сергеем Ситниковым мог на это ответить,

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи со снижением объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС.

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