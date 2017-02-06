



Международное сотрудничество Белорусской железной дороги в 2017 году будет развиваться по нескольким важным направлениям.

Одно из них - развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества. Этот блок предусматривает развитие в области железнодорожного транспорта и транспортной логистики с корпорацией «Китайские железные дороги» и другими китайскими компаниями в рамках реализации концепции «Экономического пояса Шелкового пути», сообщила пресс-служба БЖД.

Приоритетными здесь для Белорусской железной дороги будет решение вопросов по увеличению объемов международных грузовых железнодорожных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай, в том числе с использованием транспортно-логистических возможностей АО «ОТЛК», а также компаний, учрежденных государственным предприятием «БТЛЦ» за рубежом; развитие перевозок в сообщении Китай-Беларусь-Китай и сотрудничество с резидентами Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в транспортно-логистической сфере и в организации перевозок в международном сообщении; взаимодействие с провинциями Китая в части организации перевозок ускоренными контейнерными поездами; реализация кредитных соглашений и инвестиционных проектов; ознакомление с транспортно-логистическими возможностями Белорусской железной дороги.

Большое внимание будет уделено взаимодействию с железнодорожными компаниями России, Казахстана, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Германии, Эстонии. В первую очередь оно будет направлено на привлечение дополнительных объемов перевозок грузов; развитие пассажирских перевозок, проведение согласованной и конкурентоспособной тарифной политики; применение электронных юридически значимых перевозочных документов при организации перевозок в международном сообщении; согласование совместных действий, направленных на развитие инфраструктуры приграничных железнодорожных участков на основных направлениях пассажиро- и грузопотоков. Также будет продолжено взаимодействие с АО «Литовские железные дороги» по завершению электрификации железнодорожного направления Молодечно-Госграница-Н. Вильня и организации пассажирских перевозок в сообщении Минск-Вильнюс с использованием современных электропоездов.