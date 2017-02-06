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Супруга блогера Лапшина: дальше будем бороться в Азербайджане

07.02.2017 14:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На оглашении решения Верховного суда Беларуси присутствовала обозреватель информационного агентства Sputnik Тамара Беляева, подробности происходящего она рассказала на радио Sputnik Беларусь.

"В закрытом судебном заседании верховный суд рассмотрел жалобу Александра Лапшина на постановление Минского городского суда, который 26 января признал законным постановление Генеральной прокуратуры о выдаче российско-израильского блогера Азербайджану", — сказала Беляева.

Супруга блогера Лапшина: дальше будем бороться в Азербайджане
© профиль Александра Лапшина в Facebook
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По информации обозревателя, в соответствии с белорусским законодательством, данное решение Верховного суда вступило в силу с момента его провозглашения.

"В зале суда жалоба Лапшина была рассмотрена менее чем за 30 минут, затем суд удалился в совещательную комнату, где совещался более двух часов. После чего решение было оглашено публично", — отметила Беляева.

Обозреватель уточнила, что в соответствии с законодательством, Лапшин может обратиться за дополнительной защитой.

"Его жена, которая присутствовала на оглашении решения суда, уже обратилась в управление по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома с тем, чтобы ему предоставили дополнительную защиту. Это либо предоставление статуса беженца либо другая защита в том случае, если человеку в другой стране угрожают унижающие его достоинство виды обращения и наказания", — добавила Беляева.

Кроме этого, адвокат блогера сообщила журналистам, что жена Лапшина обратилась в Комитет по правам человека ООН с жалобой на решение Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче Александра Лапшина по запросу Баку. Комитет принял жалобу к рассмотрению.

"Сегодня на рассмотрении жалобы самого Лапшина не было. На оглашении решения присутствовала жена Лапшина Катерина, которая заявила журналистам: "Когда у нас закончится белорусский этап, мы продолжим бороться в Азербайджане", — сказала Беляева.

Напомним, В Азербайджане российско-израильскому блогеру Александру Лапшину грозит уголовное преследование за публичные призывы, направленные против государства и незаконное пересечение госграницы, обе статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Комментарий обозревателя информагентства Sputnik Тамары Беляевой о рассмотрении жалобы российско-израильского блогера Александра Лапшина на решение белорусской стороны о выдаче его по запросу Баку слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 41
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Российско-израильского блогера экстрадируют в Азербайджан — Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Александра Лапшина на решение белорусской стороны выдать...

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