МИНСК, 7 фев – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на ночь среды 8 февраля из-за сильных морозов, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупредили, что вместе с антициклоном Erika в Беларусь придет похолодание: ожидается, что местами при прояснениях столбики термометров опустятся ниже отметки –25°С.

"Оранжевый уровень опасности: в ночь на 8 февраля по северо-востоку Витебской и Могилевской областей температура воздуха понизится до –25..–28°С", – сказали в Гидромете.

Морозы, по информации Гидромета, сохранятся до конца рабочей недели – теплеть начнет на выходных.