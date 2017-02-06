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Морозы идут: на ночь среды объявлен оранжевый уровень опасности
07.02.2017 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на ночь среды 8 февраля из-за сильных морозов, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Ранее синоптики предупредили, что вместе с антициклоном Erika в Беларусь придет похолодание: ожидается, что местами при прояснениях столбики термометров опустятся ниже отметки –25°С.
"Оранжевый уровень опасности: в ночь на 8 февраля по северо-востоку Витебской и Могилевской областей температура воздуха понизится до –25..–28°С", – сказали в Гидромете.
Морозы, по информации Гидромета, сохранятся до конца рабочей недели – теплеть начнет на выходных.
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Морозы, по информации Гидромета, сохранятся до конца рабочей недели – теплеть начнет на выходных.
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