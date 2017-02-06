«У людей заранее были подготовлены пакеты документов», — так в Белагропромбанке объяснили, почему дешевые кредиты для очередников так быстро разбирают в столице. При этом, как рассказал начальник управления розничных услуг Александр Ледян, кредит для нуждающихся на строительство жилья под 13,5% годовых еще есть возможность получить в Гродненской, Гомельской и Минской областях. В этих регионах, по состоянию на утро 7 февраля, выделенные лимиты еще не исчерпаны.



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Напомним, 30 января Белагропромбанк начал выдавать кредиты для нуждающихся на строительство жилья под 13,5% годовых. Общая сумма средств, которую банк выделил под кредиты, — 10 миллионов рублей. Ровно половина суммы предназначена для воинов-интернационалистов. В столице, как сообщалось ранее , дешевые кредиты разобрали за два дня. Также лимит уже освоили в половине белорусских регионов:

— Был достаточно большой спрос — в Минске кредиты разошлись первыми. Также пакеты документов на сумму лимитов приняли уже в Брестской, Витебской и Могилевской областях. В Гродненской, Минской и Гомельской областях лимиты также подходят к завершению, но, по информации на сегодняшнее утро, освоение средств еще не завершено, — говорит Александр Ледян.

То, что кредиты разбирают буквально в считанные дни, Александр Ледян объясняет тем, что за ними обращаются те, у кого уже собран соответствующий пакет документов:

— Данная программа существовала и ранее. Ряд клиентов уже имели готовые пакеты документов и с открытием программы обратились в отделение банка. Кто-то уже находился в процессе строительства и также, узнав о предложении, сразу же подал заявку на кредит.

Кредиты на строительство под 11,5% годовых в начале февраля начал выдавать Беларусбанк. Более низкая ставка вызвала ажиотаж: лимит в Минске был освоен в течение одного рабочего дня.