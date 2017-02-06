﻿ Банкиры пояснили, почему так быстро заканчиваются дешевые кредиты на жилье для очередников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Банкиры пояснили, почему так быстро заканчиваются дешевые кредиты на жилье для очередников

07.02.2017 14:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«У людей заранее были подготовлены пакеты документов», — так в Белагропромбанке объяснили, почему дешевые кредиты для очередников так быстро разбирают в столице. При этом, как рассказал начальник управления розничных услуг Александр Ледян, кредит для нуждающихся на строительство жилья под 13,5% годовых еще есть возможность получить в Гродненской, Гомельской и Минской областях. В этих регионах, по состоянию на утро 7 февраля, выделенные лимиты еще не исчерпаны.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, 30 января Белагропромбанк начал выдавать кредиты для нуждающихся на строительство жилья под 13,5% годовых. Общая сумма средств, которую банк выделил под кредиты, — 10 миллионов рублей. Ровно половина суммы предназначена для воинов-интернационалистов. В столице, как сообщалось ранее, дешевые кредиты разобрали за два дня. Также лимит уже освоили в половине белорусских регионов:

— Был достаточно большой спрос — в Минске кредиты разошлись первыми. Также пакеты документов на сумму лимитов приняли уже в Брестской, Витебской и Могилевской областях. В Гродненской, Минской и Гомельской областях лимиты также подходят к завершению, но, по информации на сегодняшнее утро, освоение средств еще не завершено, — говорит Александр Ледян.

То, что кредиты разбирают буквально в считанные дни, Александр Ледян объясняет тем, что за ними обращаются те, у кого уже собран соответствующий пакет документов:

— Данная программа существовала и ранее. Ряд клиентов уже имели готовые пакеты документов и с открытием программы обратились в отделение банка. Кто-то уже находился в процессе строительства и также, узнав о предложении, сразу же подал заявку на кредит.

Кредиты на строительство под 11,5% годовых в начале февраля начал выдавать Беларусбанк. Более низкая ставка вызвала ажиотаж: лимит в Минске был освоен в течение одного рабочего дня.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Льготный кредит для нуждающихся на строительство жилья под 13,5% годовых от Белагропромбанка еще можно получить в Гродненской, Гомельской и Минской областях,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Морозы идут: на ночь среды объявлен оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика