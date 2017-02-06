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Ученые успешно испытали на макаках новый мужской контрацептив

07.02.2017 14:26 — Разное | Tut.by  
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Специалисты из Калифорнии разработали негормональный контрацептив для мужчин, уже прошедший первые испытания. О препарате рассказывается в статье в журнале Basic and Clinical Andrology, кратко о нем сообщает Газета.Ru.


Фото: Science Photo Libary

Препарат Vasagel, разработанный компанией Parsemus Foundation, представляет собой высокомолекулярный полимер, который состоит из стирол-альт-малеиновой кислоты, растворенной в диметилсульфоксиде. При введении в семявыводящий проток он образует гидрогель, который блокирует прохождение сперматозоидов.

Препарат был успешно протестирован на самцах кроликов и макак — они не могли размножаться, и при этом не возникало никаких осложнений за исключением единичного случая воспаления из-за неправильного введения геля. У кроликов удалось восстановить репродуктивную функцию, просто промыв семявыводящие протоки раствором соды.

Сейчас компания готовится к тестированию Vasagel на людях. В первом исследовании будет изучена эффективность препарата на мужчинах, в последующих — возможность восстановления репродуктивной функции, которую у макак пока не проверяли.

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