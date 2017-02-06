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Лукашенко возмутился запретом поставок мяса из Минской области

07.02.2017 14:38 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко возмутился запретом поставок мяса из Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России говядины из минской области.

"Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается", - заявил президент.

Глава государства отметил, что действительно порой выявляются попытки поставок по серым схемам. "Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает, - заметил Александр Лукашенко. - Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну".

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России говядины из минской области.

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