Минское «Динамо» проведет сегодня последний матч перед недельной междунарондой паузой.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На льду «Минск-Арены» подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют с подольским «Витязем», который одержал восемь побед подряд. Между клубами всего шесть очков, а это значит, что поражение может поставить «Динамо» перед угрозой попасть в первом раунде плей-офф на один из армейских грандов. Завершится сезон для «зубров» домашними матчами с «Ладой», «Нефтехимиком» и «Ак Барсом».

Перед матчем несколько игроков минчан подхватили простуду. Среди них и лучший бомбардир команды Мэтт Эллисон, участие которого в матче под большим вопросом.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 19.30.

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