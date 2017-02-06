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Минское "Динамо" сыграет сегодня с подольским "Витязем"
Минское «Динамо» проведет сегодня последний матч перед недельной междунарондой паузой.
На льду «Минск-Арены» подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют с подольским «Витязем», который одержал восемь побед подряд. Между клубами всего шесть очков, а это значит, что поражение может поставить «Динамо» перед угрозой попасть в первом раунде плей-офф на один из армейских грандов. Завершится сезон для «зубров» домашними матчами с «Ладой», «Нефтехимиком» и «Ак Барсом».
Перед матчем несколько игроков минчан подхватили простуду. Среди них и лучший бомбардир команды Мэтт Эллисон, участие которого в матче под большим вопросом.
SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 19.30.
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Минское "Динамо" проведет сегодня последний матч перед недельной междунарондой паузой.
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