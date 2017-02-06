В суде Партизанского района продолжается суд над дрифтером, который маневрировал на площади Победы на своем Mercedes. Начались прения сторон. Прокурор попросила для молодого человека три года лишения свободы.





Во время судебных заседаний обвиняемому не раз задавали вопрос, что побудило его заехать на территорию монумента Победы. На это обвиняемый не смог ответить внятно: среди версий появилось мнение, что таким образом он хотел «выразить уважение и отдать дань народу». Помимо этого, обвиняемому вменялось то, что во время дрифта он был пьян. При этом обвиняемый на суде сказал, что пил безалкогольное пиво, но не упомянул об этом, так как у него никто не спрашивал. Подсудимый не раз повторял, что никого не хотел оскорблять. Показания свидетелей — парней, которые ехали вместе с обвиняемым во многом сходятся.

После перерыва начались прения сторон. Гособвинитель в своей речи отметила, что действия обвиняемого носили особо циничный характер: «На территории монумента, посвященного подвигу многонационального советского народа, заведомо зная об исторической ценности памятника, обвиняемый пустил автомобиль в неуправляемый занос, совершив не менее трех кругов. Своими противоправными действиями допустил пренебрежительное отношение и допустил заезд на территорию <…> особенно ценного памятника монумента Победы».

Гособвинитель попросила для него наказание на три года с нахождением в колонии общего режима. А также конфисковать автомобиль в пользу государства, на котором минчанин дрифтовал. Гособвинитель отметила, что водитель осознавал свои действия, а отягчающим обстоятельством служит алкогольное опьянение водителя.

Сторона защиты в ответном слове отметила, что при допросе свидетелей, а именно — водителя департамента охраны, прозвучал факт: водитель департамента охраны тоже заезжал на территорию памятника, чтобы перекрыть один из выездов.

— Фактически вы повторили действия водителя Mercedes, — отметил адвокат. При этом сторона защиты отметила, что незадолго до происшествия на площадку заезжал технический транспорт.

Адвокат отметил, что к трем годам лишения свободы приговариваются за злостные нарушители, но никак не люди, за которыми не значится мало мальски серьезных проступков.

В последнем слове обвиняемый попросил прощения за свой проступок:

— Я раскаиваюсь за свершенное злодеяние и прошу суд не лишать меня свободы.

Решение суд вынесет сегодня, 7 февраля, в 17.00.

Будет дополнено.

Напомним, в ночь на 29 ноября минчанин устроил дрифт на площади Победы и попал в поле зрения правоохранителей. Водитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГАИ. Инспекторы составили на нарушителя шесть административных протоколов. Два протокола получил пассажир Mercedes. В середине декабря водителя Mercedes лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 630 рублей. Штраф в шесть базовых величин (126 рублей) получил и пассажир Mercedes, который снимал дрифт на видео. Санкция ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство) предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или лишения свободы на срок до 3 лет, а ч. 2 ст. 346 УК (Надругательство над историко-культурными ценностями) — наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок.