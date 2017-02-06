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Азаренко через 1,5 месяца после рождения сына вышла на корт и позвала в гости Серену Уильямс
Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко, 20 декабря 2016 года
Еще в январе Виктория приступила к тренировкам
И вот уже нога Азаренко ступила на корт: «Привет, старый друг!»
В соцсетях появились подборки фотографий с тренировки Виктории Азаренко на корте:
Кроме того, Виктория Азаренко приняла у себя в гостях свежеиспеченную победительницу Australian Open и самую титулованную теннисистку открытой эры Серену Уильямс.
«Всегда люблю наши встречи на корте и за его пределами! Всегда с любовью к #serenawilliams», — подписала Азаренко совместное фото с Сереной Уильямс.
Ответ Серены был не менее любезен: «Ты выглядишь так удивительно! Рада, что ваши дела идут так хорошо!»
И все же главной заботой Вики остается ее сынишка Лео.
«Моя самая любимая вещь на свете — уложить моего сына в кроватку и поцеловать его на ночь», — с любовью пишет теннисистка в своем
Отец ребенка Уильям Маккег также принимает активное участие в воспитании сына и уже знает, что это так и просто.
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Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко, 20 декабря родившая сына Лео, в минувшие выходные разнообразила свои тренировки выходом на корт.
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