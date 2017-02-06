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Азаренко через 1,5 месяца после рождения сына вышла на корт и позвала в гости Серену Уильямс

07.02.2017 15:16 — Разное | Tut.by  
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Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко, 20 декабря 2016 года родившая сына Лео, в минувшие выходные разнообразила свои тренировки выходом на корт.

Еще в январе Виктория приступила к тренировкам по общефизической подготовке — занималась в зале, каталась на велосипеде, играла в баскетбол и бегала в гору.

И вот уже нога Азаренко ступила на корт: «Привет, старый друг!»


«Привет, старый друг!». Фото: vk.com/azarenka_vika

В соцсетях появились подборки фотографий с тренировки Виктории Азаренко на корте:





Кроме того, Виктория Азаренко приняла у себя в гостях свежеиспеченную победительницу Australian Open и самую титулованную теннисистку открытой эры Серену Уильямс.


Фото: vk.com/azarenka_vika

«Всегда люблю наши встречи на корте и за его пределами! Всегда с любовью к #serenawilliams», — подписала Азаренко совместное фото с Сереной Уильямс.


Ответ Серены был не менее любезен: «Ты выглядишь так удивительно! Рада, что ваши дела идут так хорошо!»

И все же главной заботой Вики остается ее сынишка Лео.

«Моя самая любимая вещь на свете — уложить моего сына в кроватку и поцеловать его на ночь», — с любовью пишет теннисистка в своем твиттере.



Отец ребенка Уильям Маккег также принимает активное участие в воспитании сына и уже знает, что это так и просто.





В январском интервью телеканалу Tennis Channel Виктория Азаренко так очертила сроки возвращения к официальным соревнованиям: «Я бы хотела вернуться к лету, на US Open, может, чуть раньше, если я буду уверена, что готова физически и ментально».

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Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко, 20 декабря родившая сына Лео, в минувшие выходные разнообразила свои тренировки выходом на корт.

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