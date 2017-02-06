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Беларусь и США укрепляют отношения в правоохранительной сфере
07.02.2017 15:32 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Вопросы сотрудничества Беларуси и Соединенных Штатов Америки в правоохранительной сфере обсуждены в Минске, сообщили в МВД Беларуси.
Сегодня прошла встреча министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича с Поверенным в делах США в РБ Робертом Райли.
"Глава милицейского ведомства отметил, что Беларусь выступает за укрепление двустороннего взаимодействия со стражами порядка США по всем вопросам, представляющим взаимный интерес", — сообщили Sputnik в МВД во вторник.
В частности, по его словам, речь идет о противодействии терроризму, экстремизму, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконной миграции, коррупции.
На встрече в МВД было отмечено, что особого внимания в современных условиях требует интенсификация белорусско-американского сотрудничества по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, а также обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности, сообщили собеседники агентства.
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Глава МВД республики отметил, что речь идет о противодействии терроризму, экстремизму, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконной миграции,...
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