Массовый ажиотаж у потребителей вызвала новость о том, что китайская торговая онлайн-платформа AliExpress с 7 февраля изменила официальные правила доставки товаров из Китая в Россию, Беларусь и Украину.

Для белорусских и украинских получателей посылок теперь обязательно наличие трек-номера на китайской посылке вне зависимости от стоимости товара, а для россиян все товары дороже 2 долларов продавцы обязаны отправлять регистрируемой почтой.

Каким образом данный интернет-сервис влияет на белорусскую экономику, и не несут ли посылки из Китая опасности белорусскому бизнесу, торгующему китайской розницей, на радио Sputnik Беларусь рассказала доцент кафедры международных экономических отношений БГУ Елена Семак.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт о росте ЗВР и отказе от привычки "бегать по обменникам"

"Если мы сравним показатели нашего торгового оборота, то увидим, что из Китая товаров и услуг идет в три раза больше, чем мы поставляем туда. Это конечно плохо, хотелось бы уравновесить. Но с другой стороны, это заставляет наших производителей быть более конкурентоспособными", — отметила экономист.

Говоря о так называемой проблеме "китайских посылок", Елена Симак напомнила о действии Указа №40, который ограничил беспошлинную поставку суммой в 22 евро и весом не более 10-ти килограмм.

"Что здесь пытается сделать правительство — это ввести протекционистские меры, которые позволили бы поставить заслон притоку китайских товаров в Беларусь. Это, в первую очередь, касается тех, кто пытается осуществлять с помощью этой системы свой бизнес", — уточнила экономист.

По словам экономиста, Указ №40 — это попытка государства призвать к порядку тех, кто занимался "серым экспортом" без уплаты таможенных тарифов и НДС. При этом, по словам Елены Симак, новость об увеличении стоимости посылок опечалит рядовых потребителей.

"Конечно, это будет плохо отражаться на обычных покупателях. Если я закажу этот товар, я буду не очень рада увеличению каких-то налогов и доплат. Стоимость посылки итак будет возрастать из-за доставки", — констатировала экономист.

По информации главы российского подразделения компании AliExpress Марка Завадского, после вступления в силу нововведений с обязательными трек-номерами большинство китайских товаров сохранит опцию "бесплатная доставка" для покупателей, но продавцам предстоит как-то компенсировать расходы на доставку.

Вырастут ли цены на товары с AliExpress для получателей посылок — зависит не от интернет-платформы, а от самих продавцов, пояснили в компании.

Комментарий доцента кафедры международных экономических отношений БГУ Елены Симак о стоимости китайских посылок для белорусов слушайте на радио Sputnik Беларусь.