В конце января сервис Uber ввел новую опцию — рассчет стоимости поездки еще до того, как эта поездка начнется. Но не все оценили новведение: многие пользователи пожаловались на то, что сумма списывается со счета еще до того, как человек сел в машину.





Минчанка Ольга рассказывает о недавней ситуации:

— Видимо, это какой-то сбой в новой системе. Заказала машину, но в моем районе свободных авто не было. Только я набрала другую службу такси, мне пришло уведомление, что есть свободный автомобиль Uber и он едет ко мне. При этом время ожидания составило порядка 18 минут!, — говорит Ольга. — Деньги уже списались и мне пришлось ждать машину, хотя за это время ко мне уже приехали бы другие службы такси.

Представитель компании Uber отметила AUTO.TUT.BY, что деньги не списываются со счетов пассажиров, а лишь блокируются.

— Они блокировались и раньше, но это были меньшие суммы. А теперь блокируется вся сумма, которую пассажир заплатит за поездку. При использовании новой опции расчётной стоимости система замораживает во время заказа сумму, которая будет списана после поездки, исходя из выбранных вами точек маршрута. При этом, пользователю может прийти смс о списании средств. При этом, если меняется маршрут, то и конечная сумма тоже изменится в сторону уменьшения или увеличения. Для подтверждения того, что некая сумма является замороженной на вашем счете, вы можете обратиться в свой банк.

В случае Ольги или в похожих случаях, в которые могут попасть пользователи сервиса, представитель компании советует отменить заказ — эта опция доступна в течение непродолжительного времени до начала поезки.