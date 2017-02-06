



Россия потратила на сирийский поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и кораблей сопровождения от 7,5 млрд до 10 млрд российских рублей. Дороже всего бюджету обошлись два разбившихся палубных истребителя.

Как подсчитал РБК, использование в военной операции в Сирии корабельной группы во главе с тяжелым авианосным крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» обошлось бюджету в сумму от 7,5 млрд до 10 млрд российских рублей.

В стоимость похода входят расходы на питание (от 306,4 млн до 325,5 млн рублей), топливо (от 1,1 млрд до 1,5 млрд рублей), боевые вылеты (1,47 млрд рублей), стоимость потерянных боевых машин (от 4,5 млрд до 6,7 млрд рублей) и «боевые» надбавки (38,3 млн рублей).

Реальная стоимость похода может оказаться больше, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством.

В поход корабельная группа Северного флота отправилась 15 октября. В нее вошли «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения - танкеры, буксиры и пр. В Североморск крейсер вернется в начале февраля 2017 года.