Дом на дереве — не просто мечта ребенка. Это теперь еще и популярный тренд, и взрослое увлечение — над проектами такого жилья работают целые компании, архитектурные бюро и дизайнерские студии. Реализованные ими проекты домов на деревьях — комфортные, безопасные и пригодные даже для постоянного проживания. Такие дома уникальны и часто превращаются в местную достопримечательность. Мы сделали подборку самых интересных на наш взгляд объектов, построенных в разных частях света.

Россия

У наших соседей есть два чудесных здания. Первое находится в Подмосковье, называется «Беседка». Его построило французское бюро La Cabane Perchée.

«Беседка»



«Беседка»



«Домик на дереве»

Второй — детский «Домик на дереве» архитекторов Алексея Козыря и Ильи Бабака.

США

В Штатах детские домики на деревьях всегда были популярны. И компания Nelson Treehouse and Supply начинала свой путь к успеху с их строительства. Теперь компания строит объекты по всему миру. Вот несколько реализованных проектов из портфолио американцев.

«Дом на дереве Джека»





Дом строился с таким расчетом, чтобы можно было вместить большую компанию. В нем есть бар, зона отдыха, из окон открывается прекрасный вид на пруд. Интерьер выдержан в скандинавском стиле.

«Дом на озере Челан»





Необычной формы домик, вписанный в сложную структуру разветвляющегося ствола клена. В нем есть все для отдыха — холл со спальными местами, санузел, удобная лестница, пристройка с кухней. Из окон открывается вид на озеро Челан.

Германия

У немцев дома на деревьях проектирует и строит компания Baumraum. У них получается сочетать естественную красоту живого дерева и лаконичность форм в стиле хай-тек.





«Зеркальный куб»

Проект реализован в живописной сосновой роще возле города Хайльбронн. Эта кубическая конструкция опирается и на древесные стволы, и на стальные сваи. Снаружи не стекло, а листы отполированной до блеска нержавеющей стали. Благодаря зеркальным поверхностям создается эффект невидимки. Внутри же куб отделан натуральным деревом. Интерьер лаконичен, вдоль стен расположены раскладные диваны, а громадные окна позволяют любоваться природой из любой точки помещения.









«Дом-гнездо»

Заказчик поставил задачу создать «уютное гнездо» За прототип формы архитекторы взяли яйцо, разрезанное вдоль. Так получился дом округлой формы. Снаружи и внутри он обшит деревом и металлом. Основное окно имитирует желток, мебель повторяет контуры яйцеобразного дома.

Бельгия

«Древесный дом»









Дом-офис находится в бельгийском муниципалитете Хехтель-Эксель. Он состоит из двух половинок, каждая из которых напоминает лежащую на боку книгу. Конструкцию поддерживают стальные опоры и прикрепленные к соснам тросы. На нижнем уровне находятся лаунж-кафе, туалет, комната для отдыха и рабочее помещение. Во второй половине здания — просторный зал для конференций и встреч.

Швеция

Студия Marten Cyren Design специализируется на промышленном дизайне — прежде всего мебели и предметах интерьера. Однако для Treehotel они разработали проекты оригинальных домов-отелей на деревьях. Каждый объект — это гостиничный номер. Они сами по себе становятся целью путешествия, привлекая возможностью испытать новые ощущения.

«Кабина»





Этот объект и в самом деле немного похож на кабину. На площади в 24 кв. м есть спальня с большой кроватью и местом отдыха, ванная комната. Через огромное окно открывается вид на реку Луле. На крыше оборудована терраса. Попасть в «Кабину» можно по подвесному мосту.

Mirrorcube









Этот объект днем трудно найти — он искусно маскируется среди деревьев благодаря зеркальным стенам из антибликового стекла. Размер куба — 4x4x4 метра. База состоит из алюминиевой рамы, расположенной вокруг ствола дерева.

В Mirrorcube есть все условия для проживания двух человек: двуспальная кровать, ванная комната, гостиная и терраса на крыше.

«Стрекоза»









Один из самых больших домов на дереве — площадь 52 квадратных метров. Он построен из дерева, с наружной стороны отделан листовым «ржавым» металлом, что позволяет ему гармонировать с окружающим сосновым лесом. В доме могут с комфортом проживать четыре человека.

«Птичье гнездо»





С виду это гигантское птичье гнездо. Изнутри стены обшиты деревянными панелями. В доме две спальни, ванная комната и гостиная зона.

«7-й номер»





На нижней части здания нанесено изображение верхушек деревьев. Сам домик находится на высоте 10 метров. Большие панорамные окна выходят на север и позволяют гостям наблюдать северное сияние. Фасад сделан из черной обугленной древесины.





«НЛО»

Конструкция дома отлита из прочного и легкого композитного материала. В нем может жить семья из пяти человек. Здесь есть ванная комната и гостиная.

Treeroom





И снаружи и изнутри номер обшит деревом. В Treeroom четыре кровати, отдельная спальня-чердак, ванная комната и гостиная.

Япония



«Дом дракона»





Самые известные в Японии «древесные дома» можно увидеть в городах Хокуто («Чайный домик») и Хигасимацусима («Дом дракона»).