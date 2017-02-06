



Верховный суд признал экстрадицию гражданина России и Израиля блогера Александра Лапшина в Азербайджан законной.

Как сообщает БЕЛТА, рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании. Верховный суд Беларуси проверил законность и обоснованность постановления Минского городского суда. Судья Верховного суда огласил резолютивную часть постановления публично, в присутствии прессы. Александр Лапшин в зале суда не присутствовал.

"Верховный суд постановил: жалобу Лапшина, его защитника и адвоката на постановление судьи Минского городского суда от 26 января о признании законным постановления заместителя генерального прокурора Беларуси о выдаче Лапшина Азербайджанской Республике для осуществления уголовного преследования оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит", - сказал судья.

Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. В январе Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан.

Блогер обжаловал это решение в Минском городском суде, который 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора Беларуси о выдаче Александра Лапшина для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана.