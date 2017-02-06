По словам исполнительного секретаря СНГ, отношения России и Беларуси всегда отличались особо тесными связями на фоне других государств, во главе двух стран стоят "мудрые руководители", которые найдут решение.

"Я здесь не могу не согласиться с Президентом Республики Беларусь, который сказал, что это временное явление, мы наверняка найдем общий язык. Убежденно сказал, что мы найдем общий язык. Я тоже убежден, что общий язык будет найден. Это как в каждой семье бывают некоторые несогласованности, разногласия, а потом люди мудрые, во главе наших государств стоят мудрые люди — руководители, я в этом убежден, и они найдут решение. Трудности временные", — отметил Лебедев, которого цитирует телеканал "Беларусь 1" .

Сегодня в Исполкоме СНГ представители всех стран — участниц объединения обсудили партнерские проекты и направления. В числе приоритетных тем — экономическое и гуманитарное сотрудничество. В этих областях сейчас выполняется несколько десятков совместных проектов — в сфере образования, науки и культуры. Сегодня же стало известно, что следующий год в СНГ планируют объявить Годом культуры.

Комментарий исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева о взаимоотношениях России и Беларуси на фоне сотрудничества в рамках СНГ слушайте на радио Sputnik Беларусь.