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Лебедев: споры Беларуси и России не скажутся на сотрудничестве в СНГ

07.02.2017 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По словам исполнительного секретаря СНГ, отношения России и Беларуси всегда отличались особо тесными связями на фоне других государств, во главе двух стран стоят "мудрые руководители", которые найдут решение.

Лебедев: споры Беларуси и России не скажутся на сотрудничестве в СНГ
© Sputnik/
Столицы стран СНГ обсудили внешнюю политику

"Я здесь не могу не согласиться с Президентом Республики Беларусь, который сказал, что это временное явление, мы наверняка найдем общий язык. Убежденно сказал, что мы найдем общий язык. Я тоже убежден, что общий язык будет найден. Это как в каждой семье бывают некоторые несогласованности, разногласия, а потом люди мудрые, во главе наших государств стоят мудрые люди — руководители, я в этом убежден, и они найдут решение. Трудности временные", — отметил Лебедев, которого цитирует телеканал "Беларусь 1".

Сегодня в Исполкоме СНГ представители всех стран — участниц объединения обсудили партнерские проекты и направления. В числе приоритетных тем — экономическое и гуманитарное сотрудничество. В этих областях сейчас выполняется несколько десятков совместных проектов — в сфере образования, науки и культуры. Сегодня же стало известно, что следующий год в СНГ планируют объявить Годом культуры.

Комментарий исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева о взаимоотношениях России и Беларуси на фоне сотрудничества в рамках СНГ слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев убежден, что возникшее в последние месяцы напряжение в отношениях России и Беларуси не повлияет на деятельность...

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